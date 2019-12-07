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إصابة مصور قناة العراقية في شارع الرشيد

٢٠١٩/١٢/٧

اصيب مصور قناة العراقية الزميل احمد حميد بجروح طفيفة أثناء تواجده في شارع الرشيد.

حميد دنس والد الصحفي احمد قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان “احمد كان في مهمة صحفية لنقل الاحتجاجات من ساحات التظاهر، وتعرض خلالها إلى إصابة طفيفة في رأسه أثر القاء قنبلة مسيلة للدموع بالقرب منه”.

وتابع حميد ان القوات الأمنية المتواجدة هناك اسرعت لنجدة المصور واسعافه، وعاد احمد في نفس الوقت إلى مواصلة عمله.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اذ تتمنى السلامة للزميل الصحفي احمد حميد تؤكد ان الشهرين الماضيين شهدت حرية الصحافة فيه نكوصا خطيرا، وسجل العراق خلالهما نحو 130 انتهاكا ضد الصحفيين.

وتدعو الجمعية الصحفيين إلى توخي الحذر اثناء تغطية الاحتجاجات.

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