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البيشمركة ترسل تعزيزات عسكرية لمنطقة شهدت هجمات دامية لداعش

ذكر تلفزيون كوردستان 24، ان قوات البيشمركة أرسلت تعزيزات عسكرية إضافية الى منطقة كرميان بعد هجمات دامية نفذها داعش في الأيام القليلة الماضية.
وشن تنظيم داعش هجومين في غضون أسبوع أسفرا عن سقوط ستة من أفراد الأمن (الآسايش) والبيشمركة في القرى المحيطة بمدينة خانقين.
ووقعت الهجمات على الرغم من تحذيرات أطلقتها حكومة إقليم كوردستان مراراً بشأن الخلايا النائمة في الكثير من المناطق المتنازع عليها.
وتضمنت التعزيزات آليات عسكرية وأفراداً انتشروا بالفعل في المنطقة المترامية الأطراف لصد أي هجمات محتملة قد يشنها تنظيم داعش.
ويقول قادة إقليم كوردستان إن تنظيم داعش لم ينته وان لا يزال يشكل تهديداً على الإقليم وعموم العراق، وحثوا المجتمع الدولي على مزيد من الدعم.

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