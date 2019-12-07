السيستاني: نأمل باختيار رئيس وحكومة جديدة بعيدا عن أي تدخل خارجي

حث المرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني، لاختيار رئيس وزراء واعضاء حكومة جديدة في البلاد ضمن المدد الدستورية.

وقرأ معتمد المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربائي، بيان مكتب السيستاني في خطبة الجمعة، جاء فيها “نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة واعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع اليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي، علماً أن المرجعية الدينية ليست طرفاً في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الاشكال”.