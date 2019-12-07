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العراق خارج القائمة.. الاعلان عن قائمة اكثر الدول تعددا بالزوجات

قالت صحيفة القبس الكويتية، إن الكويت احتلت المرتبة الأولى، في حالات تعدد الزوجات بالعالم العربي، وفقا لإحدى الدراسات.
وأوضحت الصحيفة أن قطر حلت في المرتبة الثانية تليها البحرين، ضمن تقرير، “حالة الزواج في العالم العربي”.
وأفاد التقرير بأن نسبة الأزواج ممن لديهم في العصمة زوجة واحدة فأكثر خلال السنوات 2010- 2015، بلغ 8.13% في الكويت، و 7.88% في قطر، و5.16% في البحرين.
ووفقا للدراسة لم تتوافر البيانات اللازمة في ما يتعلق بالتعدد في السعودية وعمان والإمارات. وكشفت البيانات أن نسبة زواج الأقارب في الكويت بلغت 34% خلال السنوات 1979- 2010.

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