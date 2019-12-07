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العراق يعلن تسويق أكثر من 100 الف طن من الرز المحلي

أعلن وزير التجارة، محمد هاشم العاني، الجمعة، تسويق 105 ألف طن من الرز المحلي، ضمن حملة تسويق الشلب المستمرة في المحافظات العراقية.

وقال العاني في بيان، إن “الحملة التسويقية للشلب مستمرة في جميع المحافظات العراقية”، مبيناً ان “موقف التسويق النهائي للشلب للعام الحالي 2019 بلغ 105 ألف طن من الرز المحلي في ثمان محافظات”.

وأضاف الوزير، ان “اجمالي التسويق الكلي لمادة الرز نوع ياسمين وأصناف اخرى بلغ في محافظة النجف الأشرف (46.206.640) في حين بلغ التسويق الكلي لمادة الرز نوع عنبر في ذات المحافظة (7.498.270).

وبلغ اجمالي التسويق الكلي لمادتي الرز نوع (ياسين وأصناف اخرى) ونوع (عنبر) في محافظات المثنى، الديوانية، بابل، ديالى، ميسان، ذي قار/قضاء الرفاعي، وواسط كالآتي:

المثنى: رز نوع ياسمين وأصناف اخرى (0)، رز نوع عنبر (822.076).

الديوانية: رز نوع ياسمين وأصناف اخرى (29.974.148)، رز نوع عنبر (4.168.403).

بابل: رز نوع ياسمين وأصناف اخرى (5.195.600)، نوع عنبر (600.140).

ديالى: رز نوع ياسمين وأصناف اخرى (27.960)، نوع عنبر (1.575.416).

ميسان: رز نوع ياسمين وأصناف اخرى (0)، نوع عنبر (685.611).

قضاء الرفاعي: رز نوع ياسمين وأصناف اخرى (0)، نوع عنبر (654.809).

واسط: رز نوع ياسمين وأصناف اخرى (1.489.723)، نوع عنبر (4.914.522).

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