العراق يعلن خفض الانتاج النفطي بما فيه المستخرج من كوردستان

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان التشكيلات النفطية للوزارة بخفض معدلات الانتاج الى المستويات المحددة ضمن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” والمتحالفين معها من خارج المنظمة، والالتزام الكامل باتفاق خفض الانتاج المقررة.

وتم في كانون الاول من العام ٢٠١٨ الماضي، تحديد انتاج العراق ب٤ ملايين و٥١٣ الف برميل باليوم بضمنها الانتاج في إقليم كوردستان.

وقال وزير النفط خلال حضوره الاجتماع الوزاري 177 لمنظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” في العاصمة النمساوية فيينا ان هذا الاجراء يأتي التزاماً وحرصاً من العراق على استقرار السوق النفطية العالمية ومعالجة للفائض النفطي فيه، والعمل على اعادة التوازن بين العرض والطلب.

واضاف الغضبان ان وزراء الدول المصدرة للنفط في منظمة “اوبك “والمتحالفين معها يأملون التوصل اليوم الجمعة الى اتفاق جديد يحقق استقراراً افضل للسوق النفطية العالمية، ويقلل من حالة القلق للمنتجين والمستهلكين على حد سواء بسبب الظروف والتحديات التي تواجه السوق النفطية.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة النفط ان وزراء الدول المصدرة للنفط والمتحالفين معهم قد عقدوا سلسلة من الاجتماعات المارثونية المطولة على مدى اليومين الماضيين بهدف التوصل الى اتفاق جديد لخفض الانتاج، وان العراق يلعب دورا محورياً للتقريب بين وجهات نظر الأعضاء.

واضاف جهاد ان اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج قد عقدت اجتماعها امس الخميس وتم مراجعة واستعراض التقارير والبحوث الخاصة بأوضاع السوق النفطية واهم وأبرز التحديات التي تواجه السوق العالمية ونسب التزام الأعضاء باتفاق خفض الانتاج ، ثم تبع ذلك انعقاد الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك ” الدورة (177 )، فيما يعقد اليوم الجمعة الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” والمتحالفين معها من الدول المنتجة للنفط من خارجها ومنها روسيا.