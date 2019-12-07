بارزاني يوجه رسالة الى أهالي مدينة في كوردستان ايران

وجه زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني رسالة مواساة الى عوائل ضحايا الفاجعة التي حدثت داخل صالة للأفراح في مدينة سقز، عبر فيها عن مشاطرته لأحزانهم، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وجاء في الرسالة “أحزننا كثيراً الفاجعة الأليمة التي حدثت في صالة للأفراح في مدينة سقز، والتي أدت الى فقدان عدد من مواطني تلك المدينة لحياتهم وإصابة عدد آخر بجراح”.

وقال بارزاني ايضا انه “بهذه المناسبة الأليمة نوجه مواساتنا وتعازينا الى ذوي ضحايا تلك الحادثة المؤسفة، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونشاطر المواطنين الأعزاء في مدينة سقز أحزانهم” .

تل 12 شخصًا وأصيب 100 آخرون بجروح، إثر انفجار أسطوانة غاز في قاعة زفاف في مدينة ”سقز“ التابعة لمحافظة كوردستان غرب إيران، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في البلاد، في وقت متأخر من ليل الخميس.

ونقلت قناة ”خبر“ عن مصادر أمنية وطبية في مدينة ”سقز“ قولها إن ”انفجار أسطوانة للغاز وقع في قاعة للأعراس في الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس في مدينة، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلًا و100 جريح، معظمهم أطفال“.

وقال المساعد السياسي والأمني لحاكم محافظة كردستان، حسين خوش إقبال، لوكالات أنباء إيرانية، إن ”عدد القتلى بلغ 11 شخصًا، فيما أصيب 34 بجروح في حصيلة أولية“.

وأضاف خوش إقبال، أن ”الحادث تسبب في أضرار مادية للقاعة“.