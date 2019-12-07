على غرار البلطجية في مصر ، يقتل البلطجية في بغداد المدنيين العزل باستخدامسيارات مارة.

خلال الثورة المصرية عام 2011 ، قام مبارك بكل خدعة قذرة لقمع الثورة المصرية ضده وضد نظامه الفاسد. في النهاية ، لم يكن أمامه من خيار سوى استخدام البلطجية الذين يركبون الجمال. قام بلطجية مبارك بمضايقة المتظاهرين وضربهم بالعصي وطعنوهم بالسكاكين. بلطجية العراق ، من ناحية أخرى ، أكثر فتكا. لقد بدأت بالقناصة ، ثم بالقتل المباشر والرسمية كما حدث في الناصرية وبغداد والنجف. بالأمس ، بدأت بلطاجية العراق طريقة جديدة شبيهة ببلطجية مبارك وتتوقع أنها أكثر فتكاً باستخدام إطلاق النار من سيارة لقتل المدنيين العزل الذين يتظاهرون بسلام ضد نظام فاسد وغير أخلاقي يستخدم الإسلام كذريعة لتبرير أعمالهم الفاسدة. كل الناس يطلبون هو وقف الفساد والمساواة ووضع حد للرشوة والظلم.

لقد عانى العراقيون لعقود من نظام ما قبل عام 2003 إلى الاحتلال الأمريكي إلى نظام فاسد للغاية بقيادة ما يسمى بالأحزاب الإسلامية. وصل العراق إلى أكثر الدول فسادًا على وجه الأرض خلال نظام نوري المالكي ، وهو الآن لا يزال في قائمة الدول الخمس الأكثر فسادًا في العالم. أعضاء هذه الحكومة مثل حنان الفتلاوي تتفاخر علنا على التلفزيون الوطني حول الثراء من خلال الرشوة ، محافظ النجف السابق ، عدنان الزريفي ، الذي طرد من مكتبه للفساد والرشوة يقود الآن حزب إسلامي كبير ، “النصر” ، والعصابات تلعب الآن الفوضى في السياسة العراقية ولا يجرؤ أحد على تحديها أو حتى الكتابة عنها. نحن جميعًا ممتنون لأبنائنا الذين وقفوا مع العراق باسم حشد الشعبي ، لكن قادتهم الحاليين هم السفاحون والقتلة إلى جانب لجنة التواصل والإعلام في العراق ، تحت قيادة علي الخويلدي الذي لا يدعم السماح لأي تلفزيون أو راديو أو موقع بالكتابة سلبًا عن هؤلاء القتلة ومزيّدي الانتخابات هادي العامري ، الخزعلي ، والمهندس ، والفياض ، وغيرهم. نريد جيشًا واحدًا وليس جيشين ، نريد قانونًا يحمي الجميع على حد سواء ، نريد العدالة ، نريد حرية التعبير. لا نريد أن يقرر علي الكويلدي نيابة عنا من الذي يقوم بتغطية العرض التوضيحي وكيف يتم تصوير البلطجية على وسائل الإعلام لدينا. لا نريد أن يقرر علي الخوليدي أي محطة تلفزيونية مسموح لها بالعمل وأيها لا.

إن البلطجية يعرفون جيدًا أن وقتهم قادم ، وسيواصلون عمل أي شيء في وسعهم لمحاولة وقف حركة الناس ضد الفساد والظلم ، لكنهم سيفشلون. لقد سئم العراقيون من هذا النظام ووصلوا إلى نقطة لا عودة فيها.

نصيحتنا للسفاحين العراقيين ، علي الخويلدي ، هادي العميري ، الفياض ، المهندس ، الخزعلي وغيرهم لشراء تذكرة ذهاب فقط للمغادرة قبل أن يكتشفهم الغضب العراقي.

العراقيون يحتاجون إلى العدالة ، ويحتاجون إلى جيش واحد وليس لجيشين ، ويحتاجون إلى قانون يحمي الجميع ، ولا يحتاج إلى عصابات مسلحة تنشق وتطعن وتقتل عشوائيًا الأبرياء.

عبد الحسين الصفار