تدليس بنقل اخبار لا أصل لها يثبت ان هناك من يتربص بنا شرا،

نعيم الهاشمي الخفاجي

أمس قرأت خبر عاجل وبشرى سارة أن مجلس الأمن عقد مؤتمر قبل عشرين دقيقة وقرر إسقاط الحكومة العراقية وإجراء انتخابات في إشراف أممي……الخ تابعت كل القنوات لا يوجد مثل هذا الخبر. الخبر نشر عندما وقت نهار وامريكا التي بها الأمم المتحدة عندهم بداية الفجر هذا الذي نشر الخبر شلون عرف مجلس الأمن اجتمع وقرر؟ وأين الفيتو الروسي والصيني كيف يترك القرار بدون ان يسقطونه برفع الأيادي والقول فيتو فيتو ههههه بوضع حالة الصراع الأمريكي ضد الصين وروسيا، ما اعرف كيف يتم نشر أخبار غير صحيحة هل هي ضحك على عقول الناس، قرأت الخبر في عدة صفحات في الفيس وألوات ساب وفي مواقع الكترونية أخرى.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

اليوم صحيفة الشرق الاوسخ السعودية دلست خبر من خلال مراسل لها اسمه فاضل نشمي ولربما اسم مستعار، حال نزول جماهير المرجعية لساحات التظاهر، اصاب السعودية الدولة المصابة بداء جنون بغض ومحاربة الشيعية، اصابهم الذعر واوعزوا الى ادواتهم في التدليس،تصفحت جريدة الشرق الاوسخ السعودية

وكما كنت متوقعا، حال نزول الجماهير التابعة لمرجعية السيد السيستاني لساحات الاعتصام سوف تصاب ابقار الخليج بمرض جنون البقر المذهبي وتقوم بنشر اخبار ان من نزل هم الحشد الشعبي، الحشد الشعبي افشل مخططاتكم بجريمة تسليم الموصل وقام بسحق الرؤوس الخاوية التي بعثتموهم الينا، وبقيت جثثهم بصحاري العراق الغربية، الحشد حشد المرجعية وما الضير من ذلك، المظاهرات حصرت بالوسط الشيعي فقط وانتم تورطتم بالدعم المالي المباشر والغير مباشر، لكن مثل ما انتم لديكم عينان ويدان ورجلان وعقول ايضا ضحاياكم بالطرف المقابل لديهم مثل مالديكم، واعلموا ان عصر استعباد شيعة العراق لم يتكرر مرة ثانية، وندعوا السلطات القضائية وجهاز المخابرات العراقي بضرورة البحث عن مراسل هذه الصحيفة الحاقدة على العراق واسمه فاضل نشمي ولربما اسم مستعار لكن يجب الوصول اليه وتقديمه للمحكمة وتقاريره موجودة في ارشيف صحيفة الشرق الاوسط التابعة للبقرة الحلوب الكبيرة،

اليوم دلس الخبر التالي

نزل الآلاف من أنصار «الحشد الشعبي» إلى ساحة التحرير في بغداد، مزاحمين المتظاهرين المناهضين للنخب السياسية الحاكمة، على المعقل الرئيسي للاحتجاجات.

هههههه بل مئات الاف الناس وهم ابناء قبائل عربية شيعية اصيلة وليسوا الاف، مرجعية السيد السيستاني سمحت للجماهير بالنزول، بعدها يتم تنصيب رئيس حكومة ويتم تحديد فترة زمنية مثل سنة لفسح المجال له في تلبية مطالب الجماهير، ويتم اعادة الدوام وفرض الامن شعبيا ومنع مظاهر حرق الاسواق المهمة وتعطيل الدوام الرسمي للدولة.

وحاول هذا البعثي الطائفي ان ينسب اكاذيبه الى

واتهم ناشطون عراقيون، أحزاب السلطة وفصائل مقربة من إيران بالسعي للسيطرة على ساحة التحرير، ومحاولة فض الاعتصامات فيها بذريعة القضاء على المندسين وطردهم.

ههههههه انتم مصابون بمرض جنون البقر من كل شيعي، قوانة ايران باتت لم تنطلي على كل انسان واعي يدرك ما انتم تخططون له،

وفي جنوب البلاد المنتفض أيضاً، اتسعت رقعة الاحتجاجات، أمس، مع انضمام عائلات الضحايا والعشائر إلى المظاهرات، للمطالبة بوقف العنف. وفي الناصرية، حيث أسفرت عمليات القمع عن مقتل نحو 20 شخصاً خلال ساعات الأسبوع الماضي، التحقت وفود عشائرية بمئات المتظاهرين المتجمهرين وسط المدينة.

ههههه الذين نزلوا للتظاهرات بالناصرية وغيرها ابناء العشائر والحمد لله انتهت مظاهر القتل حال دخول ابناء القبائل، رب ضارة نافعة مخططاتكم تفشل وتتحطم تحت ارجل الجماهير وبفضل ذكاء وفطنة الجماهير.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل