تصريح النائب ظافر العاني بخصوص مجزرة الجمعة بحق المتظاهرين .

ندين وباشد عبارات الاستنكار ماتعرض له متظاهرو ساحة التحرير السلميين من عملية ابادة وحشية قامت بها مليشيات معروفة لاتخفي انتماءها لنظام طهران ، والتي أودت بحياة العشرات من المواطنين وجرح اضعاف اخرين غيرهم لتضيف لسجلها الاسود جريمة اخرى تضاف الى سلسلة جرائمها المتكررة .

ان مما يدعو للاستهجان ان هذه المليشيات اعلنت وببيان صريح قبل يومين أنها بصدد زج عناصرها في الساحات لمواجهة المتظاهرين دون ان نرى رد فعل من السلطات الامنية الرسمية لردعهم عن ارتكاب جريمتهم النكراء ، بل وغضت النظر عن ارتال سياراتهم الملآى بالمسلحين والتي وصلت لمكان الجريمة وغادرته تحت سمع وبصر المسؤلين .

ان استقالة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لن تعفيه من المساءلة القضائية عن عملية القتل الممنهجة التي تحدث في ظل حكومته بل ولن تمنع عنه المساءلة الدولية فيما لو عحز القضاء العراقي عن القيام بواجبه تجاه هذه الجرائم .

واذ نهيب بالمتظاهرين السلميين ان يستمروا في حراكهم السلمي فاننا نحذر الحكومة من تماديها في اطلاق يد المليشيات وارتكاب حماقات اخرى ستودي بالبلاد الى التهلكة ولسوف تكون هي ورموزها اول الهالكين .

ظافر العاني

نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية