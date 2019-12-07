جيمس جيفري: أمريكا تفتخر بالكورد .. سنستمر في دعم إقليم كوردستان

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي جيمس جيفري، اليوم السبت، أن الكورد محل فخر للولايات المتحدة وأن بلاده ستواصل دعم إقليم كوردستان.

وكان جيفري يتحدث للصحفيين في أعقاب اجتماع عقده مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في أربيل.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال المؤتمر الصحفي، إن بين أربيل وواشنطن «علاقات تاريخية»، مرحباً بزيارة المبعوث الأمريكي والوفد المرافق له.

وقال جيفري للصحفيين: «نشعر بالفخر والاعتزاز بالتضحيات التي قدمها أصدقاؤنا في كوردستان العراق خلال الحرب ضد تنظيم داعش».

وعبر المسؤول الأمريكي عن سعادته بالاجتماع، وقال إنه يأمل أن تواصل الولايات المتحدة «التنسيق والتعاون ليس ضمن العراق فقط بل في المنطقة كافة».

وعندما سُئل عن الهجمات الأخيرة التي شنها داعش، قال جيفري: «تباحثنا في الاجتماع الذي عقدناه بحضور قادة عسكريين حول تعاوننا في الحرب ضد تنظيم داعش».

وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في دعمها لإقليم كوردستان.