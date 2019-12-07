د. اياد علاوي: تعرض متظاهري التحرير للطعن استكمالٌ لجرائم القناصة واستهدافهم بالقنابل الدخانية والرصاص الحي

استنكر زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي، اليوم الجمعة، حالات الطعن التي تعرض لها المحتجون السلميون في ساحة التحرير، فيما اكد ان تلك الاعتداءات هي استمرار لجرائم استهدافهم بالقنابل الدخانية والرصاص الحي.

واضاف سيادته في بيان صحفي، ان الصمت عما شهدته ساحة التحرير امس الخميس، محرج ومخجل للعملية السياسية التي اصبحت في وادٍ وشعبنا الكريم في واد اخر، وان هذا الصمت سيشجع اولئك المخربين على تكرار جرائمهم باستهداف المتظاهرين والمعتصمين.

وتساءل الدكتور علاوي، من يقف وراء هؤلاء ومن يوفر لهم الدعم والمساندة وماهي الرسالة التي يراد ايصالها عبر تلك الجريمة؟، داعيا الاجهزة الامنية الى تحمل مسؤولياتها الكاملة في توفير الحماية للتظاهرات والمتظاهرين.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

6 كانون الاول 2019