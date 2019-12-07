رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية يستقبل وفداً من ممثلي المتظاهرين والكوادر الصحية في بابل للوقوف على المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصحية في المحافظة

استقبل الدكتور قتيبة الجبوري رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية وفداً من ممثلي المتظاهرين والكوادر الصحية من محافظة بابل للوقوف على المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصحية في المحافظة وإمكانية تذليل كافة العقبات لحل كل ما تم طرحه من مشاكل بالتعاون مع وزارة الصحة .

وتمت مناقشة الكثير من المشاكل التي تعاني منها دائرة صحة بابل، ووعد الجبوري بإنجاز كافة الطلبات وإيجاد الحلول لكافة المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصحية في المحافظة .

وأعلن الجبوري بأنه سيتم استقبال وفد من المتظاهرين في اللجنة الأسبوع المقبل بحضور السيد وزير الصحة وكادر الوزارة لحل جميع المشاكل التي تعاني منها المحافظة من خلال عمل لجنة الصحة والبيئة النيابية بشقيها التشريعي والتنفيذي، وستكون الجلسة مخصصة لعرض مشاكل دائرة صحة بابل وإمكانية تطوير الخدمات الصحية المقدمة لابناء المحافظة .