رقـم البيـان ـ ( 162 ) الحزمة الوطنية العراقية

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التاريخ ـ 03 / كانون الأول / 2019

يا أبناء العراق العظيم مثلما مَزَّقت إنتفاضتكم التاريخية الخالدة أسطورة ولاية فقيه الطائفية والفساد والشر والإرهاب وبإرادتكم الخلاقة، ستطهرون جميع محافظات العراق واحدة بعد أخرى من كافة الأطراف التي إنتقمت من الشعب ونهبت أمواله لصالح المارقين في إيران.

يا أبناء شعبنا المصاب بجرائم وفساد الأحزاب الطائفية والمنظمات التكفيرية المجرمة

مع بداية البيان، تؤكد الحزمة الوطنية العراقية بأن أي إدعاء عن وقوف أمريكا خلف إنتفاضة شعب العراق العظيم أو دعمها، هو إدعاء خبيث يصدر من قبل أعداء شعبنا البطل، لأنه مَزَّق بإنتفاضته السامية أسطورة ولاية فقيه الطائفية بإرادته الخلاقة، وسيطهر جميع محافظات العراق واحدة بعد أخرى من كافة الأطراف التي باعت العراق لإيران خامنئي. تظاهرات بدأت بعزيمة الشعب منذ أوائل تشرين الأول للاحتجاج على الفساد والبطالة، وعدم تقديم الحكومة الخدمات، لكن الذي تظاهر بإسم الشعب كان يبغي بالأساس أن تتحوَّل التظاهرات الى إنتفاضة كما هي الآن، وأخذت تشهد تصاعداً عارماً، لأن الشعب قد سئم من نظام تقاسم السلطة، وحرمانه من موارده الهائلة، وإغتصاب إرادته، وسلب سيادة الدولة، وإنهيار كافة ركائز الدولة الأساسية.

أن الانتفاضة في بغداد والمحافظات ذات الغالبية الشيعية قامت لأن الأحزاب التي تتاجر “بهوية شيعية” لم تقدم للشيعة غير الظلم والهوان، كما هو حاصل لعموم الشعب، ولم تحقق هويتها الطائفية التي تقودها منذ عام 2003 قيادات موالية لايران خامنئي سوى ممارسة الفساد والدمار والتخريب والقتل والتهجير وإرهاب المواطنين، وإجتثاث روح الوطنية والقومية المسالمة من وجدان العراقيين، وتهجير المسيحيين واليزيديين والمندائيين وغيرهم من مكونات الشعب الأصيلة بوسائل إرهابية.

نعم، الإنتفاضة الخلاقة قد مزقت أسطورة الطائفية لولاية فقيه الدموية، وستستمر تتقدم لتحقيق مطلبها الأساسي وهو تغيير سياسة نظام الفاسدين التي فرضتها المحاصصات الطائفية والعنصرية، بمعنى التغيير الشامل للعملية السياسية في البلاد، مهما إشتد وتصاعد تعامل قوات المجرم عبد المهدي الدموية بوحشية مفرطة مع المنتفضين الذين يحملون العلم العراقي، وشعارهم “نريد وطناً”، وطناً لا يعاني من أمراض الطائفية، ولا يتلاعب به الطائفيون الأوباش، الذين يكرسون الهوية الطائفية كأساس لتقاسم السلطة، حتى أصبح تشكيل الحكومة بيد سماسرة متميزين في عالم الفساد السياسي.

وبخصوص إستقالة المجرم عبد المهدي نقول: بإستقالة المجرم عبد المهدي سيشهد العراق كوارث مرعبة من قبل قاسم سليماني بحكم قيادته لكافة المكونات ومليشياتها التابعة له، خوفاً من أن ينسحب البساط كلياً من تحت أقدام علي خامنئي اللعين.

أما بخصوص أمريكا التي وسعت من وجود قواتها العسكرية في عدة دول عربية منها المملكة العربية السعودية التي تتعرض بإستمرار لتهديدات وجرائم ايران خامنئي، وقامت بتجهيز جيوش هذه الدول بآلات وتجهيزات عسكرية حديثة، لأن أمريكا لا تريد تقليص نفوذها، ولا التقليل من تواجدها العسكري في المنطقة، أما بالنسبة للعراق يجب على الرئيس ترامب أن يقف اليوم مع الشعب العراقي الذي بدأ بشجاعته المعهودة بتطهير عراقه من براثن ولاية خامنئي التي دنست أرض العراق بسبب إحتلال بلاده للعراق عام 2003 .