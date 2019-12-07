عن الوضع في غربي كوردستان .. واشنطن: نحن بحاجة لاستشارة الرئيس بارزاني

استقبل الزعيم الكوردي، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، جيمس جيفري، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون سوريا والوفد المرافق له الذي ضم كلاً من ستيف فاغن، القنصل الأمريكي لدى أربيل، والجنرال إيرك هيل، قائد القوات الأمريكية في سوريا والعراق، وعدد من المستشارين العسكريين والسياسيين في وزارة الخارجية الأمريكية.

خلال اللقاء، أشاد جيفري بالتقدم والاستقرار السائدين في إقليم كوردستان، مؤكداً على أهمية تعزيز علاقات بلاده مع الإقليم. كما وجه التعازي والمواساة للرئيس بارزاني وشعب كوردستان بمناسبة استشهاد كوكبة من البيشمركة جراء الهجمات الإرهابية الأخيرة لداعش.

وفي جانب آخر من اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة التنسيق والعمل المشترك بين الجيش الأمريكي وقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش الإرهابي .

أما الأوضاع السياسية والمتغيرات الأخيرة في العراق ومطالبات المتظاهرين، فقد كانت محوراً آخراً للقاء، وعبر الجانبان عن قلقهما البالغ حيال زيادة العنف وتدهور الاستقرار في العراق وتأثيرهما على إعادة تنظيم داعش لصفوفه وزيادة مخاطره وتهديداته .

كما جرى بحث آخر المتغيرات الميدانية في شمال شرق سوريا، وتم التأكيد على الحيلولة دون حصول أي تغيير ديموغرافي في المنطقة، ومنع تعرض الكورد في سوريا مرة أخرى للمآسي والويلات والهجرة.

وبصدد الأوضاع في غربي كوردستان، أكد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون سوريا، أنهم بحاجة إلى استشارة ومساعدات الرئيس بارزاني.