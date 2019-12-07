غزوة البلطجية على ساحة التحرير تأتي بعد فرض العقوبات الدولية على زعمائهم المجرمين

انفجر الحقد الانتقامي من بلطجية المليشيات التابعة الى ايران , بعد سماعهم بالعقوبات الدولية التي فرضت على زعمائهم , لدورهم الاجرامي والدموي بقتل المتظاهرين السلميين . فكان الهجوم الكاسح في اطلاق النار الكثيف على المتظاهرين في ساحة التحرير وحواليها , لانهم كما يعتقدون في عقلهم المريض والخسيس , بان الشباب المتظاهر السبب في هذه العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الامريكية , على اربع مجرمين لدورهم الفعال في الاجرام , في قتل واعتقال واختطاف الناشطين والناشطات . واستغلال صمت الحكومة واجهزتها الامنية في حماية المتظاهرين , بل ان هناك تواطئ مريب بين البلطجية المدججين بالسلاح والقوى الامنية التي اتخذت دور المتفرج , متوهمين بأن اطلاق النار بكثافة على المتظاهرين , بأنهم سيصابون بالخوف والرعب وينهزمون من ساحة التحرير . لكن العقل المخنث والخسيس والمأجور بالمال , ينسى صمود وصلابة المتظاهرين في عدالة قضيتهم الوطنية المشروعة والشريفة . لم يخطر في بالهم المريض والوضيع . بأن الشباب سيتحدى الموت ويتحدى الاقزام الجبناء في غزوتهم الجبانة . ولم يعرفوا حقيقة اصالة الشعب العراقي في نخوته وشهامته الوطنية , لم يعرفوا الاخلاق العراقية وشهامتها الاصيلة , لانهم ذيول منحطة وخسيسة , وهكذا يثبت العراقي الاصيل ان يلبي نداء الوطن بدون تردد , فلم تمضي بضع دقائق معدودة من طلب شباب ساحة التحرير , النجدة والحماية من البلطجية المدججين بالسلاح , لان الحكومة العميلة المتواطئ مع المجرمين , لم تسمع نداءهم بل تنظر اليهم في حقد وانتقام , لذلك خاطبوا العون والحماية من الشعب الابي والجبار , ولم تمضِي دقائق معدودة , حتى تدفقت جموع الآف نحو ساحة التحرير , مما اصاب البلطجية الخوف والذعر , وفروا منهزمين كالجرذان المذعورة , هذه القوة الجبار بتكاتف الشعب وتضامنه مع ثورة تشرين المجيدة , وجعل من نفسه سوراً منيعاً في حماية المتظاهرين , لانهم من صلب هذا الشعب الابي , وماهذه البلطجية , إلا نفايات خسيسة وجبانة يلعب بها قاسم سليماني بما يشاء ويريد .

ها هو المجتمع الدولي والدول الكبرى , تعلن صراحة بأن هذه المليشيات المرتزقة , هي التي ساهمت بالقتل والعنف الدموي بالاشتراك مع الحكومة العميلة الى ايران . سيأتي اليوم الموعد بالمطالبة بتقديم عادل عبدالمهدي وزمرته المجرمة الى المحاكمة , سواء في العراق , او في محكمة العدل الدولية , كما جلس في قفصها المجرمين والطغاة السابقين .

لقد فشلت غزوة البلطجية , رغم انها سفكت دماء كثيرة من الشهداء والجرحى , ومن المستحيل ان يوعز ضمير عادل عبدالمهدي في محاسبة البلطجية على اجرامهم الخسيس , لان ضميره ميت وفقد عراقيته , واصبح عميل ووضيع ومأجور . فكل الخسة والعار الى المخانيث المجرمين

جمعة عبدالله