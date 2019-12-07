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فتوى جديدة في كوردستان تخص ركوب المرأة لسيارة اجرة من دون محرم

اصدر اتحاد علماء الدين الاسلامي في اقليم كوردستان فتوى تخص ركوب المرأة لسيارة اجرة من دون محرم، ومدى شرعية ذلك.
وذكر بيان للاتحاد، “اذا المرأة مطمئنة من نفسها انها لا تقع في الخطيئة اذا ركبت تاكسي في المقعد الخلفي لا باس ان تركب، واذا حدث ان سقطت هي او السائق او الطرفين في حبائل الخطيئة عليها ان تبادر في طلب النزول منها او ان يقوم السائق بالطلب منها ان تنزل من السيارة”.
اما بالنسبة للاجرة التي يتقاضاها سائق العجلة من المرأة ذكر الاتحاد، “ان هذا المال يكون حلالا ما لم يسقط في الحرام او لم يستخدم عمله كسائق من اجل البحث عن الامور غيرالشرعية”.
وذكرت الفتوى ايضا، “ان على النساء من دون محرم الا تذهب من سائق الاجرة بمسافة تبعد عن خارج المدينة”.

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