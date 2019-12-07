لأول مرة …الكشف عن محتويات حقيبة فلاديمير بوتين النووية (صور)

و شرح الضيف الذي حل على الشاشة الروسية ليحلل الحقيبة النووية و التي من الممكن أن تؤدي بالعالم الى الحرب العالمية الثالثة مكونات الحقيبة حيث قال :

ان الحقيبة تحتوي على فلاش كارد بالاضافة الى رمز مفتاح شخصي و يحتوي الجهاز على صف من الأرقام في المنتصف وأربعة أزرار كبيرة أدناه ويقال إن الزر الأبيض هو مشغل الإطلاق