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لأول مرة …الكشف عن محتويات حقيبة فلاديمير بوتين النووية (صور)

عرض تلفزيون Zvezda الروسي لأول مرة الحقيبة الخاصة بالسلاح النووي الروسي خلال تنقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

و شرح الضيف الذي حل على الشاشة الروسية ليحلل الحقيبة النووية و التي من الممكن أن تؤدي بالعالم الى الحرب العالمية الثالثة مكونات الحقيبة حيث قال :

ان الحقيبة تحتوي على فلاش كارد بالاضافة الى رمز مفتاح شخصي و يحتوي الجهاز على صف من الأرقام في المنتصف وأربعة أزرار كبيرة أدناه ويقال إن الزر الأبيض هو مشغل الإطلاق

و أردف بان نظام “المفتاح الثلاثي” مخصص للرئيس بوتين و اثنين من المسؤولين رفيعي المستوى لاتخاذ القرار باطلاق ضربة نووية في مكان معين وهما وزير الدفاع سيرجي شويغو ، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري جيراسيموف

وبين المضيف يأن حقيبة الرئيس الروسي النووية تشابه بشكل كبير حقيبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حيث التصميم و الخصائص النووية

 

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