(لثامر السبهان-السعودي)..(اسحب مليشياتك وصواريخك من العراق) (كن مسالما..كسليماني)!

بسم الله الرحمن الرحيم

ثامر السبهان السفير السابق للسعودية في العراق.ِ.والوزير الحالي بالسعودية.. نطالبه (بان يقتدي (بقاسم سليماني – طير السلام والحب الايراني)!!! وحتى يصبح السبهان طير حب.. نطالبه (بسحب.. مليشياتك من العراق.. التي تجهر بولائها لملك السعودية بالعراق وتعتبره (ولي امرها).. ..وتبايع النظام السعودي بالعراق وترفع اعلام السعودية باستعراضاتها العسكرية بنص بغداد ..واعمل على ازالة صور ملوك السعودية من شوارع العراق.. لانك ان لم تفعل (سوف نزيل هذه الصور بالقوة .. كما فعلنا بشارع الملك سليمان بمدينة النجف.. حيث حرقنا جدارية الملك سلمان .. واطلقنا على الشارع بشارع شهداء تشرين؟؟ مو لو ممو)؟؟ ولا تهدد بجر الحرب لداخل العراق.. اذا ما دخلت السعودية حربا مع روسيا او ايران.. كما هددت بمهاجمة السفارة الروسية ومصالح روسيا وشركاتها بالعراق اذا دخلت السعودية حرب مع ايران..لان روسيا تدعم ايران)؟؟

ولتوقف السعودية تهريب المخدرات من حدودها للعراق .. ولا تقطعون 42 نهر عن العراق بعز الصيف القادم ايضا.. واعلم ان العراق يرفض (نظام ولاية الملكية السعودية على العراق..وتصدير الثورة السعودية للعراق)..واوقف قنص وقتل المتظاهرين بالعراق بالقنابل الدخانية والقناصين وعمليات الخطف والتعذيب والاغتيال التي يقوم بها (الطرف الثالث) الممثل بمليشيات السعودية بالعراق..واترك العراق ينهض بقطاعاته الصناعية والزراعية والخدمية والطاقة.. فلمتى يبقى العراق مرتهن بالاقتصاد والكهرباء السعودية.. ولا يملك العراقيين اي فرص عمل بقطاعاتهم الحيوية داخل العراق؟ لمتى يجهر (السعوديين بان صادراتهم ستزداد الى 20 مليار لتشغيل السعوديين وسحب العملة الصعبة من العراق، ولتقليل العقوبات عن السعودية المفروضة عليها من روسيا)؟

واعلم ان التظاهرات التي رفعت شعارات (السعودية بره بره.. بغداد تبقى حره).. بنص بغداد .. رسالة بان الشعب العراقي يرفض التدخلات السعودية الصارخة بشؤونه.. واعلم اننا ندرك بان ذيول السعودية يروجون بان من حق (السعودية عبر السبهان التدخل بالعراق ولو قليلا لمواجهة المؤامرات على الشعبين السعودي والعراقي).. فاعلم من يروج ذلك هم الخونة والعملاء .. وكلنا نعلم كيف ان امريكا اسقطت (نظام صدام الشيعي- عميلها) حتى يستلم عملاءها من السنة الحكم فسادا وسرقة بارض العراق.. نيابة عن السعودية.. (فالسنة 1400 سنة كانوا يريدون الحكم.. بالعراق المضطهدين من قبل الشيعة.. وعام 2003 وعبر الدبابة الامريكية استلم السنة الحكم)؟

ولا تستغل انت والسعودية التظاهرات بالعراق لزيادة ترسانتكم الصاروخية فيه التي تهددون عبر مليشياتكم باستهداف ايران وسوريا واسرائيل بالصواريخ السعودية بالعراق.. لتجرون الحروب لداخل العراق لتجنيب الداخل السعودي الحروب.. ونحن نعلم (40 سنة منذ مجيء الملك السعودي للحكم عام 1979.. ونزوله بالرياض بطائرة فرنسية.. لم تطلق السعودية صاروخ على ايران.. رغم ادعاء السعودية امتلاكها 100 الف صاروخ و4 مصانع صواريخ تحت الارض)؟ ورغم وجودكم يا السبهان مع 30 مليشية قرب الجولان لم تطلقون على اسرائيل ولو صويريخ؟

خاف عبالكم اني كاعد اتكلم عن قاسم سليماني الايراني.. (لا حبيبي.. ).. خاف يزعلون الذيول؟؟ فللسبهان.. كن كقاسم سليماني الايراني.. الذي يتنقل بين صالات الفن ودور الايتام ويرعى مزارع الازهار.. بين (سويسرا وكندا والدنمارك).. فاينما حل سليماني حل السلام وخلت البلدان من المخدرات..ونهضت الدول بالصناعة والزراعة والخدمات.. لتكتفي ذاتيا.. لتصبح بمصاف الدول الصناعية المتقدمة بالعالم (كالعراق واليمن وسوريا ولبنان) مثال الرفاهية والتقدم والازدهار الصناعي والتكنلوجي ..

وعلى طاري الذيول: نسال؟

(نعرف من هم ذيول ايران)..لكن لحد الان .. (لانعرف من هم ذيول السعودية)؟

– مليشياتها.. كمليشيات الحشد الايرانية الولاء عراقي لتمويل

– احزابها… كاحزاب ايران الحاكمة بالعراق

– قادتها العسكريين ..بالعراق كسليماني ايران والشييء بالشيء يذكر..

اعجبني راي (لمحلل سياسي).. يقول فيه (السعودية لا تدعم الاسلاميين اصلاً بل تدعم العسكر والقوميين. في مصر تدعم السيسي وفي ليبيا حفتر. من يدعم التنظيمات الاسلامية المتطرفة قطر وتركيا ومعهم بالطبع ايران)..

,, وهنا (اتحداكم..)… بس قبلها .. (اجي ويه ذيول ايران):

لنفترض بان السعودية عبر امام الحرم المكي..دعى ضد الشيعة واعتبر الارهاب جهاد .. والارهابيين مجاهدين؟؟ السؤال (لماذا اذن ايران وجمهورية اذربيجان) لم يصبها الارهاب ؟؟ لماذا لم يؤثر ذلك على اقتصاديات تلك الدول ايران واذربيجان وهم دول ذات اكثرية شيعية؟

هل تعلم ان الازهر السني اللاوهابي.. حذر من التشيع والشيعة.. ولم يسمح بنشر التشيع بمناطق السنة؟؟ فلماذا لا تتهجمون على مصر التي وصف رئيسها حسني امبارك الشيعة بعديمي الولاء لاوطانهم اي خونة، ومرسي صديق ايران.. وصف الشيعة باخطر من اليهود؟ في حين لم نسمع من اي ملك سعودي اي تصريح ضد الشيعة .. اتحداكم ..

ولذيول ايران.. اثبتوا لنا لنا بان السعودية تدعم داعش والقاعدة؟؟ في وقت عملاء ايران انفسهم كنوري المالكي اتهم بشار الاسد حليف ايران بسوريا بدعم الارهاب وارسال الانتحاريين للعراق منذ 2003 والايام الدامية ببغداد..

واحذروا من يرفع شعار (الطائفية انتهت.. واخوان سنة وشيعة).. بين (المتظاهرين)..:

فقد رفعوا شعار (اخوان سنة وشيعة)..(حارث الضاري، ومقتدى الصدر) فادخلونا بحرب طائفية بالقتل على الهوية.. هم انفسهم:…رفعوا من قبلهم اجدادهم الخوارج شعار (لا حكم الا لحكم الله).. فدخلنا بحروب وقتل مرعبة..(ثار الشيعة بنكسة العشرين ..تحت شعارات ايضا اخوان سنة وشيعة.. ليستلم السنة الحكم بطشا بالشيعة وتهميشا لهم لعقود).. يرفعون اليوم (الطائفية انتهت واخوان سنة وشيعة).. نقول لهؤلاء والله ستدخلون بصراعاات طائفية اشنع واخطر مستقبلا..

لا اقول لنرفع شعار اعداء سنة وشيعة.. ولا ايضا شعار المنافقين اخوان سنة وشيعة

بل لنفرع شعار (نعم لاخي السني باقليم).. (نعم لاخي الشيعي العربي باقليم).. حالهم حال اخوتنا (بكوردستان باقليم). لنعيش بسلام اجمعين.. هذا هو بداية الحل.. ولننبه.. شعار الفتنة هم رافعي شعارات الاخوة الزائفة..ورافعي شعارات العداء الحاقدة

اما شعار الحل:للسني اقليم.. وللشيعي العربي اقليم.. نعيش بسلام بظل عراق واحدد يتقبل ثلاث اقاليم فدرالية..

(وللمتظاهرين).. بوسط وجنوب الرافدين (الشيعة العرب):

هناك حقيقة ان لم تكن طائفيا.. بوجه من يريد قتلك على اساس طائفي.. فهذه السذاجة بحد عينها..نحن نطرح اقليم وسط وجنوب وبعد ذلك سوف يضمن الشيعي ان يكون ملحد او علماني او لاديني او متدين.. فهو امن.. ولكن لحد ذلك الوقت نحن مهددين باكذوبة العراق الواحد مع كورد يريدون الاستقلال.. ومثلث سني عربي جعلوا مثلثهم مقبرة للشيعة ونؤكد بان فعلا.. الطائفيين اليوم يتحكمون برقاب الشيعة تحت عنوان (ديرو بالكم.. راح يجيكم الداعشي..راح يجيكم البعثي.. راح يحكمكم مرة اخرى السني).. ولكن ان اصبح لنا اقليم.. تنتفي الحاجة لهذه الاحزاب الاسلامية العفنة ا لموالية لايران القذرة..

وهنا نبين حقيقة:

(الشيعة العرب).. (لم يفشلون بحكم العراق).. (لانهم لم يحكمونه اصلا)؟ بعد 2003

فالحقيقة هناك دولتين (العراق) ودولة اخرى (النجف).. التي يهيمن عليها (السستاني الايراني وال الصدر اللبنانيين الاصل).. (والطرف الثالث ايران)..عبر مليشيات الولي الفقيه.. الايرانية الولاء .. التابعة لحاكم ايران خامنئي.. ويتزعم مليشياته قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الايراني..انتم تنتظرون خطبة رئيس الوزراء العراقي (الرسمي)؟؟ وبنفس الوقت (تنتظرون خطبة دولة النجف السستاني الايراني)؟؟ (وعادل عبد المهدي استقال..بعد اعترافه بان خطبة المرجعية اشارت لذلك)؟

لا تقل لي ان سياسيي الفلتة بعد عام 2003 يمثلون حكم الشيعة العرب.. (لان القياس لا يؤخذ على الذيول.. بل على الرؤوس)..

– السستاني الايراني

– خامنئي الايراني

– مقتدى الصدر اللبناني

فاليس ثالوث الشر هذا هم من حكموا ولا احد منهم يمثل الشيعة العرب ولا واحد منهم لديه مشروع ينطلق من هموم ومصالح الشيعة العرب بارض الرافدين.. ولا يدعو واحد منهم لحق الشيعة العرب بكيان سياسي لهم كباقي خلق الله من الامم والشعوب..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم