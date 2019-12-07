مسؤول ممثلية كوردستان في بغداد: لم تبق أية مشاكل حول موازنة 2020 بين أربيل وبغداد

أكد مسؤول ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، أنه لم تبق أية مشاكل بصدد مشروع موازنة 2020 بين أربيل وبغداد، وأن المشروع سيتم إرساله إلى البرلمان يوم الخميس القادم.

وقال عيسى : «كان من المفترض أن يتم إرسال مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان يوم الخميس الماضي، لكنه لم يرسل لأسباب غير معلومة».

وأضاف «تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين أربيل وبغداد حول مشروع الموازنة، وتم إقرار الاتفاق في مجلس الوزراء».

وأكد عيسى، أن «الحكومة العراقية سترسل مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان للمصادقة عليه، في وقت قريب».