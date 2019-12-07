مسرور بارزاني: داعش ما زال خطراً كبيراً والتعاون مع المجتمع الدولي ضروري لمواجهته

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت ٧ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٩، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون سوريا والتحالف الدولي ضد داعش السفير جيمس جيفري والوفد المرافق له.

وفي اللقاء الذي حضره وزيرا البيشمركة شورش إسماعيل والداخلية ريبر أحمد، جرى بحث آخر تطورات الوضع في العراق وسوريا والمنطقة عموماً، كما تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين القوات العراقية والبيشمركة.

وأكد السفير جيفري التزام الولايات المتحدة بدعم إقليم كوردستان وقوات البيشمركة.

هذا ووجه رئيس الوزراء شكره للولايات المتحدة على دعمها المستمر لإقليم كوردستان، وقال إن تنظيم داعش لا يزال يشكل خطراً كبيراً وإن التعاون مع المجتمع الدولي ضروري لمواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية.

وفي وقت سابق اليوم، أكد جيمس جيفري، أن الكورد محل فخر للولايات المتحدة وأن بلاده ستواصل دعم إقليم كوردستان.

وكان جيفري يتحدث للصحفيين في أعقاب اجتماع عقده مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في أربيل.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال المؤتمر الصحفي، إن بين أربيل وواشنطن «علاقات تاريخية»، مرحباً بزيارة المبعوث الأمريكي والوفد المرافق له.

وقال جيفري للصحفيين: «نشعر بالفخر والاعتزاز بالتضحيات التي قدمها أصدقاؤنا في كوردستان العراق خلال الحرب ضد تنظيم داعش».

وعبر المسؤول الأمريكي عن سعادته بالاجتماع، وقال إنه يأمل أن تواصل الولايات المتحدة «التنسيق والتعاون ليس ضمن العراق فقط بل في المنطقة كافة».

وعندما سُئل عن الهجمات الأخيرة التي شنها داعش، قال جيفري: «تباحثنا في الاجتماع الذي عقدناه بحضور قادة عسكريين حول تعاوننا في الحرب ضد تنظيم داعش».

وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في دعمها لإقليم كوردستان.