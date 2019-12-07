مقداد البغدادي: خطبة المرجعية اليوم تبرأت من اداء الساسة ورسمت خارطة طريق للخروج من الازمة الحالية

صرح الاستاذ مقداد البغدادي رئيس جمعية الخير والبركة الثقافية اليوم الجمعة المصادف 6 / 12 / 2019 حول ما ورد في خطبة المرجعية الدينية اليوم ، ومما جاء فيه:

رسمت خطبة المرجعية الدينية اليوم الجمعة خطوط واضحة وحددت ادوار كل الاطراف بدءا من العزل بين المتظاهرين السلميين عن المخربين من جهة وبين الساسة الممسكين بالسلطة وضرورة النهوض بواجباتهم في اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة ضمن المدد الدستورية من جهة اخرى.

واضاف: ان دعوات المرجعية الدينية مستمرة في كل اسبوع ومنذ بداية التظاهرات في ضرورة عزل المندسين والمخربين عن المتظاهرين السلميين المطالبين بالحقوق المشروعة مع تأكيدها على التعاون مع القوات الامنية باعتبارها السد المنيع الحافظ للبلاد من الانزلاق نحو الفوضى لا سامح الله.

واشار: الا ان هذا الاسبوع تضمنت الخطبة شيئا جديدا اكدت فيه المرجعية اليوم انها بجانب الشعب وعدم انحيازها لاي جهة على حساب اخرى وابتعادها عن ابداء الرأي او المشاركة في القضايا السياسية بما يعتبر بمثابة البراءة من اداء الساسة الممسكين بالسلطة.

وختم الاستاذ مقداد تصريحه: ان خطبة المرجعية رسمت طريق الخروج من الازمة الحالية على ان يحتفظ المتظاهرين بسلميتهم ويدفع البرلمان والساسة بقوة نحو تنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين وتشكيل حكومة مقبولة من الجميع يمكنها النهوض بالبلاد من ازماته الحالية.

المكتب الاعلامي

6 /12 / 2019