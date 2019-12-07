مكتب المرجع الخالصي يستنكر الاحداث الاخيرة التي جرت ضد الجماهير المنتفضة الثابتة في ساحة الخلاني ومنطقة جسر السنك وسط بغداد

يستنكر مكتب المرجع الخالصي (دام ظله) في الكاظمية المقدسة؛ العملية الاجرامية القمعية التي جرت ضد المواطنين المنتفضين والجماهير المعتصمة في منطقة جسر السنك وساحة الخلاني وسط بغداد.

كما ويدعو ابناء الشعب العراقي في كل مكان وخصوصاً في المناطق القريبة من موقع الحادثة الى النزول الى الشارع والاعتصام والالتحاق بالمواطنين المعتصمين هناك وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

كما ويدعو الجيش العراقي الباسل والقوات المسلحة الى اداء واجبها الوطني في الدفاع عن ابناء العراق، ونؤكد ان هذه الاعتصامات يجب ان تستمر حتى تحقق كامل اهدافها في استعادة العراق وتخليص البلد من سيطرة العملاء والمفسدين الذين يرتبطون بمشاريع الاحتلال الامريكي بالذات.

واخيرا ندعو الجماهير الى الحضور المكثف لتكون هذه الليلة ليلة فارقة حيث يبيت الناس هناك حتى موعد صلاة الفجر ويتم بعدها تشييع جثامين الشهداء من ساحة التحرير الى مثواهم الاخير.

و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

مدرسة الإمام الخالصي

9 ربيع الآخر 1441هـ