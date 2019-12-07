نجاة الصحفي عبد الحسين عبد الرزاق من محاولة اغتيال في الكرادة

الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

طالبت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وزارة الداخلية بفتح تحقيق رسمى في حادثة الاغتيال التى تعرض لها الصحفي عبد الحسين عبد الرزاق في منطقة الكرادة مساء امس .وقال عبد الرزاق لمكتب الجمعية أن شخصا يقود دراجة نارية طارده في شارع الكرادة .ليلة امس . وقال ابراهيم السراج رئيس الجمعية.ان حوداث الاعتداءات والتهديدات التى تطال الصحفيين لازالت مستمرة في غياب الاجهزة الامنية واهمال وزارة الداخلية .هذا وقد اكد السراج على ان الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين سوف تتوجه إلى المحاكم المختصة من اجل إثارة تلك التهديدات التى لازالت مستمرة دون رادع .

ابراهيم السراج

رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين