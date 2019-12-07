Posted on by

نجاة الصحفي عبد الحسين عبد الرزاق من محاولة اغتيال في الكرادة

الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

طالبت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وزارة الداخلية بفتح تحقيق رسمى في حادثة الاغتيال التى تعرض لها الصحفي عبد الحسين عبد الرزاق في منطقة الكرادة مساء امس .وقال عبد الرزاق لمكتب الجمعية أن شخصا يقود دراجة نارية طارده في شارع الكرادة .ليلة امس . وقال ابراهيم السراج رئيس الجمعية.ان حوداث الاعتداءات والتهديدات التى تطال الصحفيين لازالت مستمرة في غياب الاجهزة الامنية واهمال وزارة الداخلية .هذا وقد اكد السراج على ان الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين سوف تتوجه إلى المحاكم المختصة من اجل إثارة تلك التهديدات التى لازالت مستمرة دون رادع .
ابراهيم السراج
رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close