نشوة الميلاد

عصمت شاهين دوسكي

عيناك بحران من لؤلؤ ومرجان

شفتاك كرزتان شهد ، هذيان

ما بال نشوة الجمال والجمال نشوة

كأس خمر ، كأس هذيان ؟

شعرك السارح على كتفيك حائر

يلمس خديك وثغرك الفتان

لا تلومي القلوب إن هوت أمامك

إن كانت عاشقة برؤاك

أم إحساس نشوة تائهة

في نشوة شفتيك مسك وريحان

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طيفك يبعث الروح الطرية

يروي الشغاف الهائمة الغافية

أمسياتك قيثارة جبلية

ألحانك نشوة أنثوية

حبك أسطورة خليلية

يذوي في بحر وقافية

ما الوصال إلا نغمات

أغيب معها في نشوة راضية

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جرديني من هذياني وجنوني

وحلٍي قيودي وأنقذيني

تعالي ، تعالي ، لا تتركيني

أنا بلا وطن يحميني

تعالي ، تعالي أنا بلا سكن

فمن غيرك بالدفء يدفئني ؟

كم نشوة تراءت في بعدك

لكن ، ليست أي نشوة تحييني

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أيتها الشاردة ، الهائمة، الحالمة

أوراق الخريف هبت ظالمة

البرد القاسي يعري الفراش

يطرد العوالم الحالمة

لا تغلقِ النوافذ المكسورة

والزجاج المحطم يعيد ذكرى مؤلمة

يا نشوة الميلاد يا نور الشموع

اصلبيني بين هضابك المعتصمة

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اصلبيني سيدتي

خير من الحرمان والقيود

والجنون بلا جنون ، بلا حدود

خير من وطن بلا وطن

بلا رحمة ، بلا حلم ، بلا خل ودود

خير من سفر بلا سفر

وصديق بلا صدق ،ووعود بلا وعود

خير من حياة بلا كتاب

وقلم بلا حبر ، وحب بابه مسدود

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أغيثيني يا نشوة الميلاد

لم اعرف نشوة في البلاد

أغيثيني من سرمدية الحزن

حتى مريم بكت لهول الحساد

صلً من أجلي وإن كنت مصلوب

بين هضابك نزفت مداد ومداد

أنا يا سيدتي

رجل بين أربعة جدران

لا نشوة تلمسني ولا عناق

في ليلة الميلاد