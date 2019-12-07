(هل بيت الصدر الفارغ..اقدس من الكعبة)..(اولاد الصدر..هم قتلت المتظاهرين) كالعصائب و

بسم الله الرحمن الرحيم

هسة تعرض (بيت فارغ) لمقتدى الصدر.. لقنبلة صوتية؟؟وشنو يعني؟؟ قابل بيت الصدر (صار كعبة) حتى الكعبة الله قال (اهون لديه هدم الكعبة من سقوط قطرة دم انسان مظلوم)؟؟20 الف شهيد وجريح ومخطوف من المتظاهرين الشيعة العرب بوسط وجنوب العراق لم يحرك للصدريين شعرة؟؟ تريدون تحرقون الشيعة العرب بحرب اهلية لخاطر عيون ال الصدر اللبنانيي وبيتهم الفارغ بالنجف؟والله بلاء العراق وشيعته العرب هم (الولائية والصدرية) هؤلاء موالين لايران بكل خيانة ويبايعون حاكمها خامنئي الايراني.. وهؤلاء الصدريين يبايعون الاجنبي الاصل مقتدى الصدر اللبناني.. ولا يهمهم العراق وشيعته العرب ولو بقدر انملة..



ضيعوا مجزرة السنك وشارع الرشيد.. (بمسرحية استهداف بيت الصدر الفارغ)؟؟

حسبي الله ونعم الوكيل.. وكلها مخططات للقضاء على التظاهرات القائمة ضد الفساد والنظام السياسي البائس الذي جزء اساسي منه (التيار الصدري ومقتدى الصدر). .

فاولاد محمد الصدر .. يقتلون المتظاهرين الشيعة العرب بوسط وجنوب العراق

ومنها ببغداد بمجازر السنك وشارع الرشيد..:.. (ابناء الصدر) يقتلون المتظاهرين.. ويرمونهم بالرصاص الحي..

· العصائب اولاد الصدر الثاني

· الدعوة اولاد الصدر الاول

· المجلس الاعلى وبدر والكتائب وحزب الله.. الخ كلهم يقولون نحن اولاد الصدر الاول..

· المليشيات واحزابها.. كلها من وحي (ال الصدر).. ومتورطين بدماء اهل العراق..

· جيش مهدي وسرايا السلام اليوم.. والقبعات الزرقاء حسب ما يسمون انفسهم بالتظاهرات.. مشهود لهم بقتل العراقيين على الهوية.. وقتل عبد المحيد الخوئي ومحاصرة بيت السستاني بالنجف وقتل شرطة النجف حديثي الطوع..



وجميعهم مرتبطين بالخامنئي وخميني حكام ايران…. ومقتدى يجلس بمستوى اقدام خامنئي عند زيارةته لايران.. والمليشيات المذكوره تعلن ولاءها للخامنئي حاكم ايران .. وتبايع النظام الحاكم بايران نظام ولاية الفقيه بكل خيانة وعمالة..ال الصدر اللبنانيين.. لا امان لهم… فاليعودون من حيث اتوا الى كهوف جبال جنوب لبنان..



فالا ترون كل مصائبنا كشيعة عرب بالعراق.. وراءها (مرجعيات ايرانية ولبنانية)؟؟ اجنبية عن العراق..



مرجعية النجف ثغرة خطيرة لاختراق قوى خارجية للامن الوطني العراقي والامن الشيعي العربي .

(السستاني، الحائري، الخامنئي، الخميني، الصدر الاول، الصدر الثاني).. الخ مرجعيات من اصول ايرانية ولبنانية ابتلي بها العراق وشيعته العرب..الا ترون ان المليشيات التي قتلت العراقيين وشيعتهم العرب ..هي من وحي المرجعيات التي ذكرناها الاجنبية الاصل..الا ترون ان الاحزاب التي تسرقنا الاسلامية هي من وحي هذه المرجعيات ايضا..



ماذا يعني كل ذلك؟



اليس لا حل الا جعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لترعى المرجعية شؤون الشيعة بالعالم وتفك وصايته السياسية والمالية عن شيعة العراق.. وتاسيس اقليم وسط وجنوب الرافدين ليحكم الشيعة العرب انفسهم بعيدا عن شرور المرجعية والسنة وايران جميعا..

بالمحصلة:

هذا يقول (احنه اولاد محمد الصدر)؟

ذاك يقول (احنه اولاد الخميني)؟

ذاك يقول (احنه اولاد السستاني)؟

ذاك يقول (احنه رجال مقتدى الصدر)؟؟

الخ..

زين من يقول (احنه اولاد علي الكرار)؟؟ احنه اولاد شيعة علي؟شوف الجميع يتكلم باصنامه..تراكين المذهب الشيعي الجعفري يتيما.. حتى الامام علي ما يعترفون به (الولائيين والصدريين) هذه هي الحقيقة..

ونطرح هنا سؤال بجناحين؟ يحتاج الى توضيح:

(لماذا السيد وزير خارجية امريكا.. بومبيو).. (يطلب من قادة العراق محاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين)؟ ..السؤال (من يقتل المتظاهرين .. اليس قادة العراق)؟؟لماذا (بومبيو.. يتهم قادة ايران والنظام الايراني بقتل المتظاهرين في ايران)؟في حين بالعراق..(يتجنب ادانة قادة العراق بقتل المتظاهرين)؟؟اكو شيء ما نعرفه بالخفاء مثلا؟

اليست المليشيات التي تقتل المتظاهرين والتي امريكا فرضت عقوبات على قادة منهم كابو زينب اللامي مسؤول امن الحشد.. وقيس الخزعلي لديه وزارتين و15 برلماني.. ومليشيات العصائب.. وابو مهدي المهندس مسؤول كتائب حزب الله المتورطة ايضا بقتل المتظاهرين؟ كل هؤلاء (جزء من هيئة مفترض حكومية باسم هيئة الحشد الشعبي)؟؟ التي رئيسها المفترض القائد العام للقوات المسلحة العراقية (رئيس الوزراء)؟؟

اعتقد ان المجتمع الدولي بزعامة امريكا.. هم من يجب ان يحاسبون (قادة العراق وهيئاتها الامنية وعلى راسها مليشة الحشد).. للجرائم التي يقترفونها ضد المتظاهرين السلميين بوسط وجنوب العراق الشيعي العربي المنكوب..

ونبين هنا: لماذا ايران (تنرعب) من (قيام اقليم وسط وجنوب العراق))؟

لانه سوف يكون مجاور اقليم الاحواز الشيعي العربي النفطي.. فقيام اقليم وسط وجنوب العراق مجاور اقليم الاحواز.. سوف يدفع الشيعة العرب بالاحواز للانضمام للاقليم العربي الشيعي بوسط وجنوب العراق الفدرالي..فايران تقمع الشيعة العرب بالاحواز.. وترفض قيام اقليم فدرالي او دولة لهم بمنطقة اكثريتهم..(لان ايران بلا الاحواز ..حالها حال الصومال بالفقر وفقدان الثروات)..

لان ايران تدرك بان عبر المركزية.. بالعراق تهيمن على العراق كله.. ولكن في حال قيام اقليم وسط وجنوب العراق الفدرالي..سوف ينتهي احلام ايران من الوصول للمتوسط عبر شمال ارض الرافدين..وتنتهي اسطوانة ايران بانها حامية الشيعة بالعراق من السنة والبعثية.. (فتنتفي الحاجةلايران بالعراق لدى المخدوعين بها)..

اقليم وسط وجنوب العراق.. هو الحل الوحيد..لانهاء هيمنة ايران على العراق.. وانهاء احلام السنة بالعودة للحكم مع البعثية على رقاب الشيعة العرب بارض الرافدين.

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم