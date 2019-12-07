Posted on by

واشنطن: ايران تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وينبغي ادخال الاصلاحات بالدستور

عبرت الولايات المتحدة الامريكية يوم الجمعة عن رفضها من تدخل ايران في تشكيل الحكومة المقبلة لعراق.

وقال مساعد وزير الخارجية الامريكية ديفيد شينكر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان “امريكا مستعدة للعمل مع اي مسؤول عراقي يضع مصلحة الشعب في المقام الاول”.

واضاف ان “تأسيس حكومة جديدة وتنصيب رئيس وزراء جديد مسالة تنطوي على ترتيبات معقدة لا سيما هناك شخصيات واحزاب لا تجتمع فيما بينها”.

ولفت شينكر الى ان “ايران لا تتصرف كدولة عراقية يبدو انها تتدخل في هذه مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وهذا يمثل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية ونحن نرفض ذلك”.

وتابع ان “الميليشيات المدعومة من ايران هاجمت القواعد الامريكية في العراق”، مشيرا الى ان “هناك شخصيات تابعة لإيران تتغلغل في رسم سياسة العراق”.

وعن مسألة تعديل الدستور قال المسؤول الامريكي انه “اذا ما ارد العراق اعادة رسم الدستور في هذا امر عائد لهم”، مستدركا القول ان “على الحكومة العراقية ادخال الاصلاحات الضرورية على الدستور”.

وشدد على ان امريكا “تساعد الحكومة العراقية على تقوية مؤسساتها ونحث دول الجوار على ان لا تدس انفها في شؤون العراق”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close