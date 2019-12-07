واشنطن: ايران تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وينبغي ادخال الاصلاحات بالدستور

عبرت الولايات المتحدة الامريكية يوم الجمعة عن رفضها من تدخل ايران في تشكيل الحكومة المقبلة لعراق.

وقال مساعد وزير الخارجية الامريكية ديفيد شينكر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان “امريكا مستعدة للعمل مع اي مسؤول عراقي يضع مصلحة الشعب في المقام الاول”.

واضاف ان “تأسيس حكومة جديدة وتنصيب رئيس وزراء جديد مسالة تنطوي على ترتيبات معقدة لا سيما هناك شخصيات واحزاب لا تجتمع فيما بينها”.

ولفت شينكر الى ان “ايران لا تتصرف كدولة عراقية يبدو انها تتدخل في هذه مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وهذا يمثل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية ونحن نرفض ذلك”.

وتابع ان “الميليشيات المدعومة من ايران هاجمت القواعد الامريكية في العراق”، مشيرا الى ان “هناك شخصيات تابعة لإيران تتغلغل في رسم سياسة العراق”.

وعن مسألة تعديل الدستور قال المسؤول الامريكي انه “اذا ما ارد العراق اعادة رسم الدستور في هذا امر عائد لهم”، مستدركا القول ان “على الحكومة العراقية ادخال الاصلاحات الضرورية على الدستور”.

وشدد على ان امريكا “تساعد الحكومة العراقية على تقوية مؤسساتها ونحث دول الجوار على ان لا تدس انفها في شؤون العراق”.