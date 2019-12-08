أرسنال.. «لن يستسلم»!

أكد مدرب نادي أرسنال الانكليزي ليونبيرغ أنه لن يرفع الراية البيضاء في حلم إحراز أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري ابطال اوروبا الموسم المقبل. ويستعد أرسنال لمواجهة وست هام مساء اليوم الاثنين، ويدخل ذلك اللقاء وهو يعاني عدم تحقيقه أي انتصار في آخر 9 مباريات خاضها بجميع المسابقات. Volume 0% ويتطلع ليونبيرغ لتحقيق أول انتصار له مع المدفعجية، بعدما تولى القيادة الفنية للفريق بصورة مؤقتة، خلفاً للمدرب المقال أوناي إيمري، حيث خاض مباراتين حتى الآن، تعادل في الأولى أمام نورويتش، وخسر الثانية على أرضه أمام برايتون. وقال ليونبيرغ في تصريحات نقلها موقع سكاي سبورتس «لا أعتقد بأنه يفترض بنا التوقف عن الحديث حول إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى».