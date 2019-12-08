استهداف منزل السيد مقتدى الصدر منفذ ذلك محترف،

نعيم الهاشمي الخفاجي

في علم الاجتماع في دراسة الطوائف والمكونات يركز العلماء على موقع زعيم الطائفة مكانته تاثيره، وكيف التفاف الجماهير حوله، الشيعة الجعفرية عندهم المراجع وبيوت معينة لها تأثير على الوسط الشيعي الجعفري، هناك جماهير تطيع المراجع وأبنائهم ومستعدة التضحية في أرواحهم لاجلهم، انا على سبيل المثال هربت من العراق بسبب التميز الطائفي بالدولة العراقية البعثية، اتذكر كان عندي صديق الاغبر بعد هروبي من العراق بعثيته زايدة كنت في سوق الحي عنده شخص قريب معلم ايضا صديق لي اسمه كاظم محمد صخي صادفني شخص ثالث كنا واقفين مع بعض قال لي نعيم شو انت جدا ضعيف؟ التفت إليه الصديق كاظم محمد الصخي البدري قال له هذا نعيم عاتي عنده احساس وكرامة وشرف فهو يعيش مهموم لذلك يكون مريض وليس بيهمة مثلك تحب الاكل فقط وبدون هم وكرامة، عندما تركت العراق كنت متيم في حب رجال الدين الشيعة وانظر إليهم مثل ملائكة، جمعنا الزمن البائس مع مجاميع بشرية متعددة الأهواء يتقصد بعض الأشخاص يقولون نحن شيوعيون لنقد خطباء مثل أحمد الوائلي ثقوا كنت ما انام تلك الليلة من شدة القهر والألم أما إذا ذكر السيد الخوئي اعتبر ذلك اعتداء على ركن من أركان الدين والمذهب والإسلام……الخ انا خرجت من هذه الدائرة بمرور الزمن، لكن المكون الشيعي العراقي بغالبيتهم هم يفكرون نفس تفكيري قبل ثلاثين عاما، عندنا بالعراق ملايين مستعدة أن تقتل لأجل هذا المرجع وذلك السياسي ابن المرجع الفلاني، أمس حدثت احداث في بغداد عندي بصفحتي عدد كبير من بني عمومتنا احفاد محمد العامر الخفاجي بالصفحة يوجد اثنان من بني عمومتنا ال هاشم واحد يتبع السيد الحكيم والثاني يتبع سيد مقتدى الصدر عندما تناقلت الاخبار في وقوع قتال مابين المتظاهرين ،الصدريين أعلنوا النفير العام الذي يتبع السيد الحكيم كتب الى ابن عمه الصدري وين رايحين كتب له اسكت جايك ذيل؟ ههههه شر البلية مايضحك، اليوم نقلت وسائل الإعلام تعرض منزل السيد مقتدى الصدر في الحنانة لقصف طائرة مسيرة، تابعت قناة اسمها المنهج للظاهر تابعة إلى السيد الصدر مقدم البرنامج مستشيط غضبا وبالمباشر تتصل به الجماهير من كل المحافظات لرفض ماحدث، المذيع يتحدث ومن كلامة يتهم الذيول بتنفيذ الجريمة في قصف منزل السيد مقتدى الصدر وأنهم يدفعون الذيول ثمنا غاليا؟ انا حسب اعتقادي استهداف منزل السيد مقتدى الصدر هو جس نبض الشارع ومشاهدة ردود الأفعال واكيد المتخصصين بهذا الشأن شاهدوا ردود الأفعال ،السيد الصدر الان في قم، بكل الاحوال هناك مخطط سوف يستهدف مراجع مثل السيستاني والسيد مقتدى الصدر بصفتهم الطرفان يملكون جماهير لإشعال صراع شيعي شيعي والأرضية باتت مهيئة ، وحتى لو فلول البعث وإسرائيل وامريكا إذا اغتالت السيد الصدر الاتهام يكون للذيول، واستهداف سيد مقتدى الصدر مرجح اكثر لان جماهيره مستعدة للانتقام والقتل بدون ان ينتظرون ايتأكدوا من هو الفاعل، نتنياهو راقب الوضع الذي حدث اليوم في الحنانة واجزم انه وضع قتل مقتدى الصدر ضمن اهدافه، البيئة الشيعية العراقية تمتاز بالجهل والسذاجة والبلادة وببساطة يتم خداعهم من خصومهم بل بكلمة واحدة تهتف الجماهير الساذجة لمن يتربص بهم سوء وحقد بالهتاف علي وياك علي.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.