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الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي #رشيد_العزاوي في حوار تلفزيوني :

• ندعو المتظاهرين لترشيح من يرغبون لرئاسة الوزراء في يوم 10 / 12 ، وبأي صيغة يريدونها كونهم المطالبين بالإصلاح ، كما ندعو البرلمان لتكييف ذلك دستوريا ، من اجل وأد الفتنة وانقاذ الوطن .

• كلنا عراقيون على اختلاف انتماءاتنا ، والمهم اليوم انقاذ العراق ، وليس أمامنا إلا نزع فتيل الأزمة ، وحتى لا تتكرر حوادث السنك والناصرية والنجف .

• مطالب المتظاهرين لم تبدأ من ١/١٠ بل منذ سنوات ، وكانت المطالب تسعى الى الاصلاح وتوفير الخدمات، ولكن لم يصغي لها أي أحد ، وكان يجب على البرلمان والكتل السياسية الإصغاء الى مطالب الناس .

• الليلة التي هوجم فيها المتظاهرون في السنك كانت ليلة عصيبة جدا ، وإطلاق النار على المتظاهرين فتنة لعن الله من أيقظها .

• داعش فيروس ينشط في البدن الضعيف ، وأخطاء السياسيين العراقيين هي التي دفعت الاخرين الى التدخل في شؤوننا ، واصلاح واقعنا الداخلي يغلق الباب أمام أي تدخل خارجي .

• نحن مع النظام البرلماني ونعتبر أنه الافضل للعراق ، وأصبح من الواجب الذهاب الى انتخابات مبكرة.

#الحزب_الإسلامي_العراقي

#رشيد_العزاوي

#المكتب_الإعلامي

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