البحرين بطلاً لكأس الخليج لأول مرة في تاريخه

عماد غازي – حقق المنتخب البحريني حلم الشيخ عيسى بن راشد عندما توج بلقب بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين، لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على المنتخب السعودي بهدف نظيف سجله اللاعب محمد سعد الرميحي، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في قطر. دخل مدرب السعودية هيرفي رينارد المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: فواز القرني الدفاع: ياسر الشهراني – زياد الصحفي – محمد خبراني – سلطان الغنام الوسط: عبدالاله المالكي – عبدالله عطيف – سلمان الفرج – سالم الدوسري – فراس البريكان الهجوم: عبدالله الحمدان فيما دخل مدرب البحرين البرتغالي هيليو سوزا المباراة بتشكيلة مكونة من: حراسة المرمى :سيد جعفر خط الدفاع : سيد باقر، أحمد نبيل، راشد الحوطي. خط الوسط : علي حرم، علي مدن، جاسم الشيخ، كميل الأسود، مهدي حميدان. خط الهجوم : علي الرميحي كانت البداية قوية للمنتخب السعودي بعد أن حصل على ركلة جزاء، إثر توغل من لاعب الهلال سالم الدوسري في الدقيقة 12، انبرى لها نجم الأخضر السعودي سلمان الفرج، لكنه أطاح بالكرة خارج المرمى. وطالب لاعبو الأخضر بركلة جزاء أخرى قبل نهاية الشوط الأول بعد توغل المهاجم الشاب عبدالله الحمدان، لكن الحكم السويسري لم يحتسبها بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو. ودفع رينارد بأول أوراقه مع بداية الشوط الثاني، بنزول طلال العبسي بدلاً من محمد خبراني. وشكل ياسر الشهراني مصدر خطورة للمنتخب البحريني من خلال انطلاقاته في الجهة اليسرى لكن، تمريراته العرضية، لم يستطع فراس البريكان وعبدالله الحمدان من التعامل معها. Volume 0% وسيطر المنتخب السعودي على منطقة وسط الملعب وتراجع المنتخب البحريني للدفاع، لكن هجمات المنتخب السعودي فقدت دقتها أمام مرمى الحارس السيد جعفر. وتناقل لاعبو السعودية الكرة بشكل جيد أمام منطقة عمليات المنتخب البحريني لكن إنهاء الهجمة لم يكن متقناً من سالم الدوسري وفراس البريكان. ودفع مدرب البحرين هيليو سوزا بالمهاجم تياغو أوغستو في محاولة لتنشيط الخط الهجومي. ومن هجمة مرتدة منظمة كاد المنتخب البحريني أن يباغت السعودية لكن دفاع الأخضر أخرج الكرة إلى ضربة ركنية. وفي الدقيقة 67 صوب ياسر الشهراني تسديدة بقدمه اليمنى مرت بجوار القائم الأيسر للحارس السيد جعفر. واستحوذ المنتخب السعودي على الكرة في معظم فترات المباراة، نظرا لخبرة لاعبيه، واعتمد المنتخب البحريني على الهجمات العكسية، وبالفعل من هجمة سريعة، استطاع محمد سعد الرميحي أن يسجل الهدف الأول للبحرين في شباك السعودية بعد تمريرة عرضية متقنة، قابلها الرميحي بقدمه اليسرى لتسكن شباك الحارس فواز القرني، في الدقيقة 69. حاول بعد الهدف المنتخب السعودي إدارك هدف التعادل، لكن استبسال دفاع البحرين وقف سدا منيعا أمام طوفان هجمات الأخضر، لكن هجمات البحرين العكسية شكلت مصدر قلق باستمرار للسعودية، ففي الدقيقة 78 سدد المهاجم البديل تياغو أوغستو يسارية قوية لكنها مرت فوق العارضة للحارس فواز القرني. وبدأ لاعبي البحرين في السقوط على أرضية الملعب في محاولة لإهدار الوقت المتبقي وامتصاص حماس المنتخب السعودي، وفي الدقيقة 82 غادر مدافع البحرين راشد الحوطي الملعب بسبب الإصابة وأخذ مكانه الحيام وليد. ودفع رينارد بآخر أوراقه بعدما دفع بالمهاجم محمد كنو بدلاً من عبدالإله المالكي، في محاولة لتكثيف الضغط الهجومي في آخر الدقائق، وتراجع جميع لاعبي البحرين إلى منطقة الجزاء، ودفع المدرب البرتغالي هيليو سوزا باللاعب محمد عادل بدلاً من السيد رضا هاشم المصاب في الدقيقة 90. ولم تسفر محاولات المنتخب السعودي في الدقائق الأخيرة عن فرص خطيرة، مع صمود دفاع البحرين الذي فجر مفاجأة مدوية وحقق اللقب لأول مرة في تاريخه. السعودية خليجي 24 البحرين قطرعماد غازي –