الرافدين يتعهد بـ سلف سريعة للموظفين

أعلن مصرف الرافدين، امس السبت، أن سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف والذين قدموا عليها الكترونيا يكون المنح على شكل وجبات وبفترات زمنية سريعة .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا والتي تصل الى 25 مليون دينار يكون التقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد”.وأضاف البيان، أن “السلفة تكون بالاعتماد على راتب الموظف على ان يغطي 50 بالمئة من راتبه الشهري القسط الشهري للسلفة”، داعيا موظفي الدولة إلى “زيارة فروع المصرف حصرا والتقديم على السلف”.