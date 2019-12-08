السلطات الامنية تتوصل لإتفاق مع المحتجين على افتتاح مستودعات نفطية جنوبي العراق

اعاد قائد عمليات البصرة يوم السبت فتح البوابات الرئيسة للمستودعات النفطية في قضاء الفاو وميناء الفاو بعد اللقاء مع الهيئات التنسيقية للمتظاهرين في القضاء.

والتقى قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال اللجان التنسيقية للمتظاهرين في قضاء الفاو وذلك في مقر قيادة العمليات قائد العمليات الذي أستمع إلى شرح مفصل من قبل اللجان التنسيقية حول مطالب المتظاهرين السلميين في القضاء.

وذكر بيان صادر عن القيادة انه “تم الاتفاق من خلال اللقاء على فتح البوابات الرئيسة الثلاثة لمستودعات نفط الفاو وكذلك ميناء الفاو بعد اغلاقه من قبل الأهالي.

من جانبه قال قائد العمليات ان القيادة حريصة جدا على تلبية مطالب المتظاهرين السلميين وذلك بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة المحلية وشركة نفط البصرة .

واضاف ان “إلقاء الذي جمعنا بالمتظاهرين بمقر قيادة العمليات واليوم في مركز القضاء والذي أسفر من خلاله على فتح البوابات الرئيسية الثلاثة لمستودعات النفط كان على مستوى عال من المسؤولية في الحفاظ على الاقتصاد العراقي”.

وعمد المتظاهرون الغاضبون في محافظات جنوبي البلاد الغنية بالنفط منذ شهر اكتوبر الماضي على قطع الطرق المؤدية الى الحقول، والمواقع النفطية، والموانئ لإيقاف العمل فيها احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة التي يكابدونها، وعدم استفادتهم من الموارد الاقتصادية الموجودة لديهم.