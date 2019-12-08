المساجد التركية باوروبا ادوات لتجنيد عناصر داعش الاجانب

المساجد التركية باوروبا مصانع لانتاج الدواعش الاوروبيين

منظمة تطالب الاتحاد الاوروبى بالتحقيق فى علاقة المساجد التركية باوروبا بتجنيد عناصر داعش

القاهرة: بيان صحفى

دعت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق اللوسط وشمال افريقي دول الاتحاد الاوروبى بالتحقيق فى علاقة المسجد التركية دخل اوروبا وخاصة المانيا وهولندا وعدد من الدول الاوروبية بتجنيد اكثر من 5 الاف عنصر من عناصر تنظيم داعش الارهابى وارسالهم للقتال بالشرق لاوسط خلال السنوات الماضية

واكد المتحدث للرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان تركيا تورطت فى تجنيد عناصر داعش الاوروبيين ممن يحملون جنسيات اوروبية بصفوف التنظيمات الارهابية وسهلت عبورهم لمناطق القتال بالشرق الاوسط بسوريا والعراق عبر تركيا

وقالت المنظمة ان الجمعيات الاسلامية التركية داخل الاتحاد الاوروبى قامت ببناء نا يزيد عن 3 الاف مسجد بدول اوروبية لن تركيا تسعى لاستغلال المسلمين باوروبا كورقة ضغط لضكها الى عضوية الاتحاد الاوروبى

واشارت المنظمة ان المساجد التركية باوروبا تتلقى تمويل مالى من حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركى اردوغان بغرض تهديد امن الدول الاوروبية بتجنيد دواعش داخل اوروبا