النفط تنفي استيراد زيوت السيارات: ندعم المنتج الوطني

نفت وزارة النفط، استيرادها زيوت السيارات والمكائن الثقيلة. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان “الوزارة حريصة على دعم قطاع إنتاج الزيوت وتطمح الى تطوير هذا القطاع من خلال الشراكة مع الشركات العالمية لتحسين نوعية وجودة الإنتاج والتسويق”.

وأشار إلى، أن “وزارة النفط لا تستورد أي دهون أو زيوت من الخارج وأن من يقوم بعمليات الاستيراد هو القطاع الخاص سواء من الشركات أو الأفراد”، لافتاً إلى أن “منح إجازات الاستيراد ليس من اختصاص وزارة النفط وإنما من صلاحيات وزارة التجارة”.

وأكد جهاد أن “الوزارة تدعم وتشجع المنتج الوطني وأن جميع محطات الوقود تضم أماكن مخصصة لبيع هذه المنتجات وبأسعار جيدة”.

وفي وقت سابق وجه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان التشكيلات النفطية للوزارة بخفض معدلات الانتاج الى المستويات المحددة ضمن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) والمتحالفين معها من خارج المنظمة.

كما وجه وزير النفط بحسب بيان للوزارة “بالالتزام الكامل باتفاق خفض الانتاج المقررة في كانون الاول من العام ٢٠١٨ الماضي، والذي تحدد بموجبه انتاج العراق بـ ٤ ملايين و٥١٣ الف برميل باليوم بضمنها الانتاج في إقليم كردستان”.

وقال وزير النفط خلال حضوره الاجتماع الوزاري 177 لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك في العاصمة النمساوية فيينا ان “هذا الاجراء يأتي التزاماً وحرصاً من العراق على استقرار السوق النفطية العالمية ومعالجة للفائض النفطي فيه، والعمل على اعادة التوازن بين العرض والطلب”.