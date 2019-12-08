بمتابعة معالي وزير التربية الدكتورة سها العلي بك : تربية نينوى تعلن تجاوز نسب النجاح في مراكز حقك في التعليم ٧٠%

بمتابعة معالي وزير التربية الدكتورة سها خليل العلي بك اعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى ان نسبة نجاح الطلبة الملتحقين في مراكز حقك في التعليم بلغت (70%) من الطلبة البالغ عددهم ( 1000 ) طالب في مرحلة السادس الابتدائي .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة اكدت إن البرنامج ينفذ بالتعاون بين وزارة التربية وبالتعاون مع منظمة ميرسي كور الدولية وبدعم من الجمعية الالمانية للتعاون الدولي ، مضيفةً إن هدف البرنامج هو اعادة الطلبة المتسربين الى مقاعد الدراسة من خلال افتتاح عشرة مراكز حقك في التعليم في محافظة نينوى وهي ( مركز قضاء تلكيف ، ناحية وانه ، ناحية زمار ، ناحية ربيعه ، ناحية سنوني ) .

تربية نينوى أكدت ان انطلاق مشروع ( حقك في التعليم ) لدعم برامج السلام والاستقرار في محافظة نينوى بمرحلته الثانية وفق انظمة وقوانين التعليم المسرع للوزارة يأتي من أجل القضاء على التسرب وتوفير فرص التعليم للطلبة ، مشيرةً إن هذا البرنامج ساهم وبشكل كبير في توفير الفرصة التعليمية للطلبة المتسربين ، منوهةً إن البرنامج ادخل بعض الاضافات الجديدة على المشروع بسبب حجم الدمار الذي تعرضت اليه المحافظة ، حيث تم زج ٥٠ معلم بالاضافة الى ١٠ من المشرفين التربويين في مجال الارشاد التربوي كان عملهم ميداني لاعادة اكبر عدد من التلاميذ المتسربين لمقاعد الدراسة.

الهام علي محمد

مدير العلاقات العامة والاعلام