بومبيو يحث القادة العراقيين على محاسبة قتلة المحتجين

حث وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو يوم السبت المسؤولين العراقيين على ضرورة محاسبة الجهات التي تقتل المحتجين.

وقتل واصيب العشرات من المحتجين في هجوم شنه مسلحون مجهولون على منطقة السنك وساحة الخلاني مساء امس الجمعة.

وقال بومبيو في تغريدة له انه “في نفس اليوم ، فرضنا عقوبات على أربعة عراقيين لاستهدافهم المحتجين وسرقة ثروة العراق العامة ، نشاهد تقارير عن هجمات عنيفة في بغداد ضد المحتجين.

واضاف انه يتعين على قادة العراق وحكومته التحقيق مع المسؤولين عن هذه الهجمات وملاحقتهم.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، عقوبات على 4 عراقيين بينهم ثلاثة من قادة الميليشيات المرتبطة بإيران، بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وقتل المتظاهرين، بالإضافة إلى ضلوعهم بقضايا فساد.

والأربعة الذين طالتهم العقوبات هم زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي، فضلا عن مدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح المعروف باسم أبو زينب اللامي، وزعيم تحالف المحور الوطني في البرلمان العراقي خميس فرحان الخنجر العيساوي.