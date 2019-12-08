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بينها “ميسي و رونالدو” .. محافظة عراقية تحذف اسماء وهمية ادرجت بقوائم للتعيين

شرعت محافظة نينوى يوم السبت بحذف اسماء وهمية فيما يخص التعيينات على تربية المحافظة.

وقال المحافظ نجم الجبوري في بيان ان ما حدث من وجود اسماء وهمية كمثال (ميسي رونالدو) وغيرها مما شابه هذه الاسماء هو خير دليل على ان الاسماء ادخلت من قبل الحاسوب الالي مباشرةً بعد مليء الاستمارة الكترونياً من قبل الشخص المتقدم على الموقع الالكتروني، وليست من ادخال بشر داخل مبنى المحافظة، منعاً للواسطة والمحسوبية.

واضاف “نتأمل مستقبلا الا تتم اساءة استخدام الاستمارة الالكترونية فهي وجدت لخدمة المتقدمين للعمل لا غيرهم”.

وكانت تربية محافظة نينوى قد باشرت اليوم بفرز أسماء المتقدمين على التعيينات على ملاك وزارة التربية بواقع 154000متقدم يتنافسون على 7022 درجة وظيفية.

واعلن المحافظ في وقت سابق من اليوم عن ايقاف تعيينات تربية نينوى جاء بعد ظهور أسماء وهمية نظراً لما شهدته تربية نينوى من فساد واضح وتزوير وتغيير وتكرار أسماء والتلاعب بها.

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