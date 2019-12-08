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تربية الكرخ الثانية تنتج 100 جهاز علمي ومختبري خلال دورة الفزياء

اعلنت المديرية العامة لتربية بغداد / الكرخ الثانية انتاج الورشة الانتاجية في قسم الاشراف الاختصاصي 100 جهاز علمي Image previewومختبري خلال الدورة التدريبية التي اقامتها لمدرسي ومدرسات مادة الفيزياء للمرحلة المتوسطة والاعدادية في مختبر الورشة الانتاجية .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة اكدت إن الدورة التدريبية شارك فيها (28) متدرب ومتدربة من ملاكات المديرية وتضمنت القاء محاضرات اسهمت في الزيادة المعرفية والعلمية للمشاركين ، مشيرة إن هذه الاجهزة سيتم توزيعها على المدارس في القريب العاجل

من جانبها بينت المشرفة الاختصاصية نوال ناجي / رئيس الورشة الانتاجية ان الورشة الانتاجية ماضية في تنظيم الدورات التدريبية بالتعاون والتنسيق مع قسم الاعداد والتدريب لتأهيل وتطوير قدرات الملاكات التعليمية للارتقاء بالمستوى العلمي للبلد .

الهام علي محمد

مدير العلاقات العامة والاعلامImage preview

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