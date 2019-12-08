تركيا تعلق على أحداث بغداد: يجب ان ينتهي هذا فوراً

اعرب السفر التركي في العراق فاتح يلدز، اليوم السبت، عن تضامنه مع عوائل وذوي الضحايا، الذين سقطوا في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد أمس الجمعة.

وقال يلدز في تغريدة له بموقع تويتر ان “ما حدث يوم امس في بغداد أحزنني كثيرًا، ليس فقط كممثل دولة صديقة فحسب، وإنما كأنسان وكبغدادي.

وأضاف يلدز “يجب ان ينتهي هذا فورا.. قلبي مع عوائل وذوي الضحايا”.

يذكر أن 10 من المتظاهرين قتلوا وأصيب العشرات، ليلة أمس، برصاص مسلحين مجهولين في منطقتي ساحة الخلاني وجسر السنك القريبتين من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

بعد ذلك أعلنت وزارة الداخلية، فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار. وقال الناطق باسم الداخلية في بيان، إن “القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثة إطلاق النار الذي حصل في محيط منطقة السنك ببغداد”.

وأشار إلى أن “القوات الأمنية شرعت بتطويق المكان بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل، وكثفت من تواجدها في المناطق القريبة من مكان الحادث”.