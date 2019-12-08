جود المنبوذة (قصة قصيرة)

بقلم / مجاهد منعثر منشد

ملابسها الرثة ,وجهها المنير كفلقة قمر, محياها الناطق بالبؤس والفقر .

صورة أثارت انتباهي تأملتها وهي ترفع كفها الأيمن كأنه يد لعبة , سمار بشرتها وحركاتها البريئة تجذب قلب من يراها .

تبدو غجرية ,ركزت عيني على حاجبيها زورقان صغيران متصلان ببعضهما البعض, ميزة خلقها الرب لهؤلاء القوم الذين هاجروا من الهند لشتى بقاع الأرض .

ما يجبرك على التسول؟ فاجأها السؤال…

أجهشت بالبكاء قائلة طلقني زوجي بعد أن انجبت له بنتا وهي الآن طبيبة وولدا وهو طبيب أيضا !

وكأن البرق نزل من السماء ليشطر قلبي حزنا عليها لم تذكر سبب طلاقها , بادرتها بسؤالي كيف تجد المأوى ومن يعينها.

ـ أين أهلك؟

ـ ما موقف ابنك وابنتك؟

لطمت بيديها على خديها فقالت: لي شقيقتان وشقيق واحد كلنا نحترف التسول كوننا من الغجر وهذا ما دفع زوجي لسماع وشاية الناس عن أصلي , لا ألومه فمن من اولاد الأصول يتزوج من أبناء غجرية ؟

حكت بألم كيف شردوا وهمشوا وقتلوا من الجماعات المتطرفة وكيف لم يحصل أهلها على البطاقة الوطنية , حيث تعتبرهم الدولة استثناء .

وأكملت من خلال دموعها هل تعلم أن بعض الشخصيات الهامة وشيوخ العشائر متزوجة منا؟ وأحدهم زوجي؟ اقسم لك أني لم انحرف يوما , كنت أرقص وأعجب بي وخطبني وتزوجني وأنا على مهنتي لم أغشه يوما .

رحلة موجعة منذ سلمها أهلها لرياح الأرض ترميها حيث تتوقف .

ما الذنب الذي ارتكبته , هل أستحق؟