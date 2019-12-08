جوشوا حسم «نزال الدرعية»

تغلب الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا على آندي رويز الابن بالنقاط بإجماع آراء الحكام في إعادة لنزال على بطولة العالم في الوزن الثقيل أقيم بالسعودية بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. واستعاد جوشوا الألقاب التي خسرها لمصلحة منافسه المكسيكي الأميركي في مفاجأة في يونيو الماضي. وأقيم النزال في الدرعية بالسعودية على ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية وبدأ جوشوا بقوة ليظهر أنه تعلم من كابوس نيويورك. واحتسب الحكام النتيجة 118 – 110 و118 – 110 و119 – 109 لمصلحة جوشوا البالغ عمره 30 عاما بعد 12 جولة. وقال رويز بعد ستة أشهر من انتهاء استحواذه على الألقاب وذلك عقب الهزيمة أمام 15 ألف متفرج «كانت هذه ليلته». Volume 0% ورحب جوشوا باقتراح رويز بإقامة نزال ثالث بين الملاكمين. وقال البطل الفائز «إذا أصغيتم إلى الأمر فسنقيم نزالا ثالثا». (رويترز)

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