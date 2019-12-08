حال العرب (8) …الموعظة البشعة

في أحد الحروب الإنكشارية التركية ضد الروس ، جاع المسلمون بعد خسارتهم في الحرب فقرروا بعد إجتماع أن يأكلوا النساء جميعهن لعدم الحاجة لهن في الحرب ومآثرها . لكن شيخاً مؤمنا وواعضا أشارعليهم أن يتحلوا بالصبر ويرحموا نساءهم فيأكلوهن لحمة بعد لحمة دون قتلهن وذلك بأن يقطعوا ردفهن الأيسر في بداية الأمر لكثرة مافي العجيزة من لحمٍ طري فيأكلوا منه . وإذا لم يكتفوا بذلك فليقطعوا الردف الآيمن وهكذا يقطعوا جزءا جزءا حتى يفرجها الرب الرحيم وبهذا يكونوا قد إحتفظوا بنسائهم وأشبعوا بطونهم . أما ماحصل للعراقيين اليوم فالجوع أبو الكفار، فراحوا يأكلون بعضهم بعضاً بالقتل الشنيع من أجل البقاء للطائفة والدين والعرق . أما النساء فأكلوها بزواج المتعة وما ملكت حتى شهدنا ظاهرة العانسات اليوم بشكل لم يسبقه مثيل على مر الأزمنة والعصور .

هاتف بشبوش/شاعروناقدعراقي