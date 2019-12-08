عالية نصيف تدعو الى زيادة الطاقة الاستيعابية لكليات المجموعة الطبية (الحكومية) بنسبة مئة بالمئة على غرار الكليات الأهلية

دعت النائبة عالية نصيف وزير التعليم العالي الى زيادة الطاقة الاستيعابية لكليات المجموعة الطبية (الحكومية) بنسبة مئة بالمئة على غرار الإجراء الذي اتخذه بشأن الكليات الأهلية تطبيقاً للدستور الذي ينص على المساواة وتكافؤ الفرص، داعية الى شمول الطلبة الذين معدلاتهم ٩٠ فما فوق بالمجموعة الطبية .

وقالت في بيان اليوم :” ان المادتين الرابعة عشرة والسادسة عشرة من الدستور تنصان على ان العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات وإن تكافؤ الفرص مكفول لكل العراقيين، وبالتالي لقد خالفت الوزارة اهم مادتين دستوريتين عندما قررت زيادة الطاقة الاستيعابية لكليات المجموعة الطبية (الأهلية فقط) بنسبة مئة بالمئة، ومعروف أن هذه الكليات أجورها مرتفعة جداً، فهل بالإمكان أن يدرس فيها طالب أبوه يعمل كاسباً وأمه ربة بيت؟ أو حتى إذا كان أبوان موظفين؟ وبالتالي من سيقدم للدراسة فيها هم أبناء العوائل الغنية فقط او التي اضطرت لبيع سيارة او ذهب او اقترضت المال “.

وأضافت نصيف :” ان هذه الخطوة يجب ان ترافقها زيادة بنسبة مئة بالمئة ايضا في عدد المقبولين في كليات المجموعة الطبية (الحكومية) المجانية لضمان المساواة وتكافؤ الفرص ورفع الظلم عن العديد من الطلبة الذين معدلاتهم من تسعين فما فوق وظروفهم المادية تمنعهم من تحقيق طموحهم من خلال الكليات الأهلية “.

وتابعت :” ان العديد من الشكاوى وصلت الينا من اهالي الطلبة الذين يطالبون بتحقيق العدالة وتطبيق هذا القرار على الكليات الحكومية، وبخلاف ذلك سيذهب الأمر الى تفسيرات اخرى وفق ما جاء في الشكاوى “.