علاوي: استمرار المجازر بحق المتظاهرين لا يعفي المسؤولين الأمنيين من المساءلة

حذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، امس السبت، من استمرار الانتهاكات والاعتداءات التي تنفذها عصابات خارجة عن القانون بحق المتظاهرين السلميين، مؤكدا ان على “الحكومة المستقيلة” والمسؤولين الامنيين اتخاذ موقف حازمٍ وحاسمٍ تجاه تلك العصابات.

وقال علاوي، في بيان تلقته (المدى)، ان “المجازر التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين لن تعفي المسؤولين الامنيين عن المساءلة ولن تسقط بالتقادم”، لافتاً الى ان “الحراك السلمي الذي يشهده العراق اضحى تهديداً حقيقياً لمغانم ومكاسب محلية من جهات مستفيدة وغير معلومة وكذلك فشل الاجهزة الامنية في ايقافها”.

واشاد علاوي “بانضباط المتظاهرين والتزامهم بالسلمية”، مشيرا الى ان “ثمرة هذا الحراك على مدى شهرين سيكون الصخرة التي تتكسر عليها اسس المحاصصة والطائفية والدرع الذي يقي العراق من التدخلات الخارجية”.