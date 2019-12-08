فرنسا تدعو بغداد للكشف عن هوية منفذي أحداث السنك

ادانت فرنسا، السبت، الهجوم على المتظاهرين في العاصمة بغداد يوم أمس الجمعة.

وقالت السفارة الفرنسية في العراق في بيان لها “تدين سفارة فرنسا في العراق الهجوم المميت ضد المتظاهرين قرب ساحة التحرير الليلة الماضية”.

واضافت انه “يجب الكشف عن هوية المذنبين بوضوح وعليهم ان يعرضوا على العدالة بسبب هذه الافعال الشنيعة”.

يذكر أن 10 من المتظاهرين قتلوا وأصيب العشرات، ليلة أمس، برصاص مسلحين مجهولين في منطقتي ساحة الخلاني وجسر السنك القريبتين من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

بعد ذلك أعلنت وزارة الداخلية، فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار. وقال الناطق باسم الداخلية في بيان، إن “القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثة إطلاق النار الذي حصل في محيط منطقة السنك ببغداد”.

وأشار إلى أن “القوات الأمنية شرعت بتطويق المكان بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل، وكثفت من تواجدها في المناطق القريبة من مكان الحادث”.