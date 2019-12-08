كثافة الثلوج تتسبب باغلاق معبر دولي بين كوردستان وايران

تسببت موجة الثلوج التي تشهدها بعض المناطق الجبلية في اقليم كوردستان، اليوم السبت، باغلاق عدد من المناطق بحدود قضاء بشدر في محافظة اربيل، الامر الذي تسبب بتوقف حركة المواطنين واغلاق معبر كيلي على الحدود مع ايران.

وذكر مصدر مسؤول في قضاء بشدر ان موجة هطول الثلوج التي ابتدأت مع الساعات الاولى لفجر اليوم السبت، الامر الذي تسبب بعرقلة واضحة لحركة سكان المنطقة، مبينا ان فرق البلدية سارعت لتنظيف الطرق وفتحها امام حركة السكان.

واستدرك انه بسبب عدم قيام الجانب الايراني بتنظيف الطرق من الثلوج المتراكمة تم اغلاق معبر كيلي بوجه المسافرين والمتنقلين والمركبات بين الجانبين.

واضاف المصدر ان الطرق تعد صالحة لسير المركبات على جانب اقليم كوردستان حاليا، مبينا ان هناك معلومات بان الجانب الايراني سيقوم بالامر نفسه يوم غد الاحد ليتم فتح المعبر حالما تصبح الطرق سالكة.

ويقع معبر على بعد 40 كلم الى الشرق من قضاء بشدر ويقع على الحدود مع منطقة سردشت في الجانب الايراني ويشهد يوميا حركة للتبادل التجاري بين الجانبين.