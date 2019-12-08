ملك الأردن للرئيس العراقي: ندعم الاصلاح لحقن الدماء

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، اتصالاً هاتفيا من الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية “أكد الملك، في الاتصال، دعم المملكة لاستقرار العراق ومصالح شعبه في السلام والتقدم والإصلاح بما يؤمّن خير العراق ويعزز السلام ويحقن الدماء”.

وأضاف البيان “عبّر رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره للملك ولشعب الأردن للموقف النبيل من العراق وشعبه الحر، حيث أكد سعي العراقيين من أجل وحدة كلمتهم وتكاتفهم، بمختلف مكوناتهم، في مواجهة التحديات وتجاوز الأوضاع الحالية نحو الإصلاح وتغليب المصالح الوطنية والحفاظ على أمن وسلام الدولة والمجتمع وتعزيز الحريات والديمقراطية”.

وأشار صالح إلى أن “العراق ينظر بتقدير واعتزاز إلى أهمية دعم الأشقاء والأصدقاء بما يساعده على تجاوز هذه الظروف”، وفق البيان.