من (فيصل الاول..الحجازي) الى (السستاني الايراني).. (الشيعة العرب ايتام القيادة والمشروع)

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيعة العرب (ايتام القيادة والمشروع)..لاننا شيعة عرب .. نريد قائد منا.. وليس مستورد مسلفن من ايران لو من غيرها..اسسوا العراق كدولة وجلبوا لنا (ملك مسلفن اجنبي حجازي .. فيصل الاول السني)..اسسوا المرجعية.. بالنجف.. وجلبوا لنا (مراجع عجم ومنهم السستاني الايراني).. اضافة للبنانيين (المهم لديهم ان لا يكون المرجع من ابناء العشائر الشيعية العربية بوسط وجنوب)..لمتى نستمر يحكمنا ويقودنا ويكون مرجع لنا من لا ينتمي لنا؟

ثم ان .. (التشيع مسؤولية المرجعية). و..(ليس مسؤوليتنا كدولة اسمها العراق.)..

فلماذا تحملون العراق مسؤولية اكبر من طاقته..لتاخذ المرجعية دورها برعاية الشيعة والتشيع بالعالم .. كدولة الفتيكان عند المسيحيين الكاثوليك.. لانعترض على ذلك..المرجع مسالة تختص (بالعدالةوالاعلمية).. (وشرائط الاعلمية لا علاقة لها بالقومية عربي او غير عربي؟؟ ).. ولكن شرائط الدولة العراقية.. (ان يكون عراقيا من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة).. (ان يخدم شعب اسمه الشعب العراقي.. وليس الشعب الشيعي).. (ان يدافع عن حقوق العراقيين وينشر العدالة بينهم.. وينشر العلم بين ابناءهم وطلبتهم.. ).. (ان يدافع عن خصوصية اهل العراق القومية والمذهبية والعشائرية والمناطقية).. (ان يحمي العراق من التدخلات الاجنبية سوء دول اجنبية اوا فراد اجانب او احزاب اجنبية واديولوجيات اجنبية)..

لماذا تحملون شيعة العراق استنزاف لدماءهم وثرواتهم لمصالح خارجية ايرانية.. كما حمل صدام العراق مسؤولية اكبر من قدرته..وطاقته.. تحت عنوان (الامة العربية والدفاع عن البوابة الشرقية..الخ) ففضل المصري والاردني والفلسطيني على اهل العراق واستنزف خيرة شباب العراق وطاقاته..وثرواته..

ملخص القول:

للسستاني الايراني.. هذه جمهورية العراق وليست جمهورية ايران.. فلا تتدخل بشؤون الاخرين.. ويا غريب كن اديب..

علما كل مصائبنا كشيعة عرب بالعراق.. وراءها (مرجعيات ايرانية ولبنانية)؟؟ اجنبية عن العراق:

فمرجعية النجف ثغرة خطيرة لاختراق قوى خارجية للامن الوطني العراقي والامن الشيعي العربي..

(السستاني، الحائري، الخامنئي، الخميني، الصدر الاول، الصدر الثاني).. الخ مرجعيات من اصول ايرانية ولبنانية ابتلي بها العراق وشيعته العرب..الا ترون ان المليشيات التي قتلت العراقيين وشيعتهم العرب ..هي من وحي المرجعيات التي ذكرناها الاجنبية الاصل.. الاترون ان الاحزاب التي تسرقنا الاسلامية هي من وحي هذه المرجعيات ايضا ..ماذا يعني كل ذلك؟

اليس لا حل الا جعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لترعى المرجعية شؤون الشيعة بالعالم تفك وصايته السياسية والمالية عن شيعة العراق..وتاسيس اقليم وسط وجنوب الرافدين ليحكم الشيعة العرب انفسهم بعيدا عن شرور المرجعية والسنة وايران جميعا

ثم لمتى يستبيح السستاني دماء الشيعة العرب:

(فالسستاني الايراني..لو قتل نص المتظاهرين لا تردوا..ولو ابيد الالاف لا تردوا)؟؟ تحت شعار (حافظوا على السلمية)؟؟ (فالمليشيات الايرانية.. قتلت المتظاهرين بمجزرة السنك)؟؟سؤال.. هذه المليشيات اليس تتبع ايضا مرجعيات؟؟ لو لا؟؟اتباع المرجعيات يقتلون المتظاهرين..ومرجعيات كاعدة على التلة تقول حافظوا على السلمية يا متظاهرين.. ولو قتل نص المتظااهرين لاتردوا؟؟ضوء اخضر لاتباع المرجعيات الاخرى لقتل متظاهرين العراق...والمرجعيات الموالية لايران تفتك بالمتظاهرين..بدون ان يدعو السستاني لانهاء فتوى الكفائي التي انتفت الحاجة لها.. وضخمت المليشيات لتصبح سيوف مسلطة على رقاب شيعة العراق

ثم اليس .. بالاسلام (لا خير في علم لا ينتفع منه)؟

ماذا انتفع الشيعة العرب والعراق.. من (السستاني الايراني)؟؟هل اخترع السستاني (حبة البراسيتول.. لو الفلواوت؟؟ لو دواء ضد الايدز) لو اخترع لنا مثلا (الطاسة والليفة)؟؟ حتى هذه (لا)؟

العراق بظله منذ 2003 لحد اليوم.. فساد مالي واداري وسوء خدمات ووضع مزري.. وهيمنة ايرانية احتلاليه قذرة على ارض الرافدين.. وبطالة مليونيةوفقر وعوز وحاجة؟

حتى قتال داعش ..تم باموال نفط العراق وليس (الخمس الذي بجيوب المراجع وابنناءهم العجم واللبنانيي الاصل).. (والارض هي محافظات غرب العراق التي هدمت بالقتال ضد داعش وليس مدن ايران).. وتم ايضا بدماء عشرات الاف من خيرة شباب الشيعة العرب من ابناء وسط وجنوب الرافدين.. وليس ابناء سستان ايران.. ليعاد شباب العراق لمقابر النجف.. وليس مقابر بلوشستان ايران حيث سستاني مقاطعة السستاني الايراني..:

1. رسائل عملية.. يطلقون عليها.. مجرد كوبي بيست (لصق) من قبلها وتغيير فقط الجلاد واضافة وحذف هنا وهناك

2. خطب جمعة.. لا تسمن ولا تغني عن جوع.. بظلها السياسيين الفاسديني سرقون منذ 16 سنة..

3. اجنبي بالنجف (ايراني ).. لشعب شيعي عربي.. فحصل خلل كبير..

4. هيمنة ايرانية بظل السستاني..الايراني

5. اموال الخمس.. بالمليارات بجيوب دهاليز المراجع العجم واللبنانيين.. في وقت ملايين العراقيين الشيعة تحت خط الفقر

6. احزاب اسلامية من وحي مرجعيات النجف وايران..كالدعوةوالمجلس وبدر والعصائب.. الخ بظلهم الشيعة بالعراق صراعات وسرقات مهولة..تقوم بها هذه الاحزاب

7. اشلال الشيعة العرب من اتخاذ القرارات المصيرية.. ورهنها بيد اجانب ايرانيين بمعرف مرجعيات كالسستاني

8. اختراق ايران للعراق من بوابة مرجعيات ايرانية تقيم بالنجف كاستقبال السستاني لروحاني رئيس ايران.. في وقت النظام الايراني نفسه يقمع الشعب الايراني الشيعي المتظاهر ضد فساد النظام السياسي لولاية السفيه بايران والذي يمثله روحاني

9. تجهيل الشيعة العرب بالعراق بحوازات دينية فارغة لا علم ولا فهم..مجرد عمائم تبحث عن الخمس والهيمنة وتتصارع على الحسينيات ليكونون ائمتها..

10. عرقلة اي تقارب للشيعة العرب والعراق مع الدول المتقدمة بالعالم..

هذا بعض من فيض

وهنا.. نعزي (السستاني.. العراقي ابن عشيرة سستا.. من بطون عشائر البو محمد بالعمارة..)

(بمقتل.. ابن عمه بالناصرية الذي استشهد بالتظاهرات.. ) و(مقتل ابن خالته بالبصرة.. بعد طلق مطاطي اصابه براسه).. (واصابة ابنه محمد رضا بصدره بقنبلة دخانية).. وينتمي السستاني لعشيرة عربية شيعية اصيلة بجنوب العراق .. (البو محمد)؟؟ محمداوي؟؟مو لو ممو؟؟

عمي اصحى من النوم؟؟ السستاني ايراني.. وليس له اي عشيرة او اقارب بالعراق..بل في سسستان من منطقة بلوشستان بايران؟؟ فمن اين جلب له ابن عم؟؟ لو ابن خالة؟؟ وحتى ابنه الايراني محمد رضا..عايش عيشةالملوك بالعراق من اموال المكاريد العراقيين ..

والسستاني لم يصب له اي اقارب لا بالحرب على الهويةولا بالتظاهرات ولا بقتال داعش..هو على الراهي.. يجني الغنائم براس البسطاء من الشيعة العرب المساكين.. ا لذين يضحك عليهم العجم والسنة منذ قرون ولحد اليوم..

ولنتبه:

(ملوك السعودية.. عمرهم لم يصرحون ضد الشيعة).. (في حين).. (حكام مصر هاجموا الشيعة علنا).. فلماذا الاعلام المحسوب شيعيا لم يهاجم مصر مثلما يهاجم السعودية؟حيث حسني امبارك المصري.. وصف الشيعة بعديمي الولاء لاوطانهم اي خونة..مرسي الاخواني صديق ايران.. وصف الشيعة باخطر من اليهود..فاعطوني (تصريح واحد) لملك سعودي هاجم الشيعة بما لا يليق؟ علما مصر تحصل على نفط مخفض من العراق بضوء اخضر ايراني روسي..في حين السعودية يتم مهاجمتها؟؟ عود ليش؟

ونقول:

ساسة شيعة الكراسي بالحكم اليوم مدعومين من ايران .. وتصف ايران المتظاهرين الشيعة العرب الثائرين ضد الفساد بانهم مشاغبين وشيعة الانكليز لتشريع قتلهم من جلاوزة الخامنئي مليشيات الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل,,امريكا حررتنا من طغيان 1400 سنة عام 2003.. وايران تدعم النظام الفاسد بالعراق الذي يقمع شعبه..هذا الفرق بين امريكا رعاها الله.. وبين النظام الايراني الارعن السافل لعنه الله ..

فلماذا السستاني الايراني يلتقي مع المسؤولين الايرانيين الذين يقمعون الشعب الايراني.. المتظاهر ضد فساد الاسلاميين الحاكمين في ايران.. ولا يلتقي بالمسؤولين الامريكان الذين حرروا العراق من صدام والبعث ومن طغيان 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بارض الرافدين؟ ماذا يدل ذلك؟

ومضة:

من (فيصل الاول الاجنبي- حجازي سني) الى (السستاني الاجنبي- الايراني من بلوشستان ايران)

فمتى يحكم الشيعة العرب انفسهم بانفسهم بعيدا عن وصاية الايرانية وطائفية السني

ملخصها:

(اسسوا العراق كدولة.. ونصبوا ملك اجنبي فيصل).. (قلدوا المرجعية.. فنصبوا ايراني سستاني)

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم