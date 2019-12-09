أردوغان يعلن البدء بإسكان مليون سوري في تل أبيض ورأس العين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، البدء بإسكان مليون سوري في مدينتي كري سبي (تل أبيض) وسرى كانيه (رأس العين) بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

جاء ذلك في كلمة له أمام وزراء الشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.

وشنت أنقرة في 9 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، عملية عسكرية على مناطق بشمال شرق سوريا، تمكنت بموجبها من السيطرة على مدينتي رأس العين وتل أبيض بمساعدة ميليشيات المعارضة الموالية لها.

أردوغان قال إنه سيتم تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري، مضيفاً «بدأنا العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين».

وأشار أنه لن يستطيع طرف بمفرده تحمل أعباء السوريين الموجودين على الأراضي التركية والمقيمين بالقرب من الحدود التركية البالغ إجمالي عددهم 9 ملايين.

وذكر الرئيس التركي أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم للاجئين السوريين سوى 3 مليارات يورو، بينما تجاوز ما أنفقته تركيا عليهم 40 مليار دولار.

وأكد أنه زوّد كافة زعماء دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنماذج عن المشاريع التي تعتزم تركيا إنشائها في الشمال السوري بهدف إسكان السوريين.

وتحذر منظمات حقوقية من مساعي لإحداث تغيير ديموغرافي في غربي كوردستان، عبر تهجير السكان الأصليين من الكورد، وتوطين اللاجئين والنازحين السوريين من العرب والتركمان في المناطق الحدودية.